原标题：第五届进博会丨多家企业提前一年“锁定”第六届进博会展位

新华社上海11月7日电（记者周蕊）第五届进博会仍在进行中，不少全球展商就已提前“锁定”第六届进博会的参展展位。记者从2022年中国国际进口博览会参展商联盟大会上了解到，仅这一大会上就有约60家企业和机构签约第六届进博会。

商务部副部长、进博会组委会办公室主任、中国国际进口博览局局长盛秋平说，5年来，进博会质量效益不断提升，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体贡献了力量。进博会将更好连接国内国际两个市场，不断提升合作质量和水平。

“今天有约60家企业和机构签约第六届进博会，充分表明对进博会的认可度越来越高，对中国市场的信心越来越足，欢迎广大企业共享中国机遇，实现共赢发展。”盛秋平说。

提前签约第六届进博会的诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍说，诺和诺德是中国持续对外开放和整体营商环境不断优化的见证者和受益者。诺和诺德6日在进博会上宣布投资4亿元在中国成立投资公司，升级全产业链布局。参展进博会5年间，诺和诺德已经5次投资中国，投资总额将超过25亿元。

“强大的溢出效应、多元的合作机遇、开放的‘朋友圈’，进博会让我们更加深刻地感受到中国拥抱全球、共享未来的承诺与决心，每一年都是我们再出发、创美好的新起点。”提前签约第六届进博会的泰佩思琦亚太区总裁、蔻驰中国区总裁兼首席执行官杨葆焱说。

(责编：赵竹青、陈键)

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