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外交部发言人：中国将继续为各国企业来华投资兴业提供便利

2022年11月08日08:36 | 来源：新华网
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原标题：外交部发言人：中国将继续为各国企业来华投资兴业提供便利

　　新华社北京11月7日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚7日说，中国将继续推进高水平对外开放，为各国企业来华投资兴业提供便利，推动贸易和投资自由化便利化。

　　当日例行记者会上，有记者就汇丰日前发布《海外企业看中国2022：共享RCEP新机遇》调查报告提问，赵立坚作出上述表示。

　　赵立坚说，看到了这份报告。这份报告显示，超八成受访海外企业预计未来一年的中国业务将实现增长，75%的受访企业表示计划未来24个月内拓展在中国的供应链。此外，93%的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国受访企业预计将增加对华贸易往来，其中超四成企业预计未来一年中国业务将增长至少30%。此次调查面向的是全球16个主要市场近3400家企业，涵盖9个RCEP成员国和7个世界主要经济体。

　　赵立坚说，中国正在实行更加积极主动的开放战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，以形成更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局。今年前8个月，中国与RCEP成员国贸易额达到8.32万亿元人民币，接近中国外贸总额的三分之一。

　　“今后，我们将继续推进高水平对外开放，为各国企业来华投资兴业提供便利，推动贸易和投资自由化便利化。”他说。

(责编：赵竹青、陈键)
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