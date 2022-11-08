原标题：国家发展改革委21条举措加大力度支持民间投资发展

新华社北京11月7日电（记者安蓓）记者7日了解到，国家发展改革委于近日出台文件，以21条举措进一步完善政策环境，加大力度支持民间投资发展。

《国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》指出，民间投资占全社会投资一半以上，坚持两个“毫不动摇”，加大政策支持，用市场办法、改革举措激发民间投资活力，有利于调动各方投资积极性、稳定市场预期、增加就业岗位、促进经济高质量发展，助力实现中国式现代化。

意见明确发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，支持民间投资参与102项重大工程等项目建设，发挥政府投资引导带动作用，支持民间投资参与科技创新项目建设。意见强调，要推动民间投资项目加快实施。深化“放管服”改革，加快民间投资项目前期工作，健全完善政府守信践诺机制。地方各级政府要严格履行依法依规作出的政策承诺，对中小企业账款拖欠问题要抓紧按要求化解。加大失信惩戒力度，将政府拖欠账款且拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台并向社会公开。

意见指出，要引导民间投资高质量发展，支持制造业民间投资转型升级，鼓励民间投资更多依靠创新驱动发展，引导民间投资积极参与乡村振兴，探索开展投资项目环境、社会和治理评价。要鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产。加强民间投资融资支持。促进民间投资健康发展。依法保护民营企业产权和企业家权益，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，推出一批“绿灯”投资案例，规范和引导资本健康发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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