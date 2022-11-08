人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部：中国将积极推进政府采购领域高水平对外开放

2022年11月08日08:37 | 来源：新华网
小字号

原标题：财政部：中国将积极推进政府采购领域高水平对外开放

　　新华社北京11月7日电（记者申铖、邹多为）财政部副部长许宏才7日表示，中国一直致力于建立公平竞争的政府采购制度，持续优化政府采购营商环境。放眼未来，开放合作是共享国际公共采购市场的必然要求，中国将积极有为地推进政府采购领域高水平对外开放。

　　许宏才是在当日由财政部与上海市人民政府共同举办的2022年中国国际公共采购论坛上作出上述表述的。

　　许宏才表示，中国政府持续优化政府采购营商环境，提升政府采购透明度，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，依法保障供应商合法权益，政府采购市场规模不断扩大，由2002年的1009亿元人民币增加到2021年的36399亿元人民币，占财政支出的比重也相应由4.6%提高到10.1%。他强调，中国的政府采购坚持公开透明和公平竞争原则，保障内外资企业公平参与政府采购竞争。

　　“中国坚定不移地坚持对外开放战略，积极有为地推进政府采购领域高水平对外开放。”许宏才说，中国不断深化政府采购领域的对外交流与合作，加强国际合作平台建设，加快推动政府采购制度与国际通行规则接轨，提高中国企业参与国际公共采购市场水平。中方希望与各方共同建设公平竞争、互利共赢的国际公共采购大市场，让合作共赢的成果惠及更多国家和民众。

　　2022年中国国际公共采购论坛是第五届进博会的重要配套活动之一。多位海内外相关机构负责人、政府部门官员、业内代表等以视频方式参会。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价“两连涨”！国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元
　　人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高155元和150元。继上轮油价上调后，本轮油价调整后将呈“两连涨”走势。…
《财米油盐》看进博｜“黑科技”与“绿时尚”，出了联名款
　　专题：《财米油盐》——你的财经宝典.…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部