原标题：财政部：中国将积极推进政府采购领域高水平对外开放

新华社北京11月7日电（记者申铖、邹多为）财政部副部长许宏才7日表示，中国一直致力于建立公平竞争的政府采购制度，持续优化政府采购营商环境。放眼未来，开放合作是共享国际公共采购市场的必然要求，中国将积极有为地推进政府采购领域高水平对外开放。

许宏才是在当日由财政部与上海市人民政府共同举办的2022年中国国际公共采购论坛上作出上述表述的。

许宏才表示，中国政府持续优化政府采购营商环境，提升政府采购透明度，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，依法保障供应商合法权益，政府采购市场规模不断扩大，由2002年的1009亿元人民币增加到2021年的36399亿元人民币，占财政支出的比重也相应由4.6%提高到10.1%。他强调，中国的政府采购坚持公开透明和公平竞争原则，保障内外资企业公平参与政府采购竞争。

“中国坚定不移地坚持对外开放战略，积极有为地推进政府采购领域高水平对外开放。”许宏才说，中国不断深化政府采购领域的对外交流与合作，加强国际合作平台建设，加快推动政府采购制度与国际通行规则接轨，提高中国企业参与国际公共采购市场水平。中方希望与各方共同建设公平竞争、互利共赢的国际公共采购大市场，让合作共赢的成果惠及更多国家和民众。

2022年中国国际公共采购论坛是第五届进博会的重要配套活动之一。多位海内外相关机构负责人、政府部门官员、业内代表等以视频方式参会。

(责编：赵竹青、陈键)

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