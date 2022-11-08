原标题：住房和城乡建设部：开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点

新华社北京11月7日电（记者王优玲）住房和城乡建设部7日发布通知，要求开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点，力争用2年左右时间，深入探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，在部分城市建立园林绿化垃圾处理和资源化利用体系。

通知要求，要根据城市园林绿化垃圾产生量、分布特征和发展趋势，充分考虑园林绿化垃圾运输距离、设施选址条件、设备服务年限等因素，以提高资源化利用率为目标，采用“就地处理+集中处理”相结合的模式，编制园林绿化垃圾处理和资源化利用专项规划或方案，合理布局园林绿化垃圾分类收集、贮存、运输、处理和资源化利用设施。

要因地制宜选择生物处理、有机覆盖物加工、生物质燃料制备，或其他适宜本地实际情况的处理技术和模式，宜就地处理即就地处理，宜集中处理即集中处理，提高符合城市发展需要的园林绿化垃圾收运处理能力，提升设施建设运行水平。

要推动源头减量和资源化利用。系统分析城市绿地、苗圃基地等区域内的植物种类和生境，鼓励就地就近处理园林绿化垃圾，将再生产品作为土壤改良基质、有机覆盖物等回用园林绿地，推动园林绿化垃圾源头分类和减量。

园林绿化垃圾主要指园林绿化建设管养过程中产生的乔木、灌木、花草修剪物，以及植物自然凋落产生的植物残体，通常包括树枝、树叶、草屑、花卉等，具有分布广泛、季节性强、运输成本高、可再生性好、利用方式多样等特点。

(责编：赵竹青、陈键)

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