原标题：焦点访谈：中国北斗 与新时代同频共振

央视网消息(焦点访谈)：2020年7月31日，习近平总书记向世界宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。从此，北斗系统圆满完成“三步走”发展战略，全面进入高质量发展新阶段。日前，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书。白皮书全面回顾了中国北斗的发展历程，全面展示了北斗系统进入新时代以来，形成了服务新能力，实现了产业新发展，构建了开放新格局，开启了未来新征程。

《新时代的中国北斗》白皮书约1.2万字，主要包括六个部分，分别是：北斗发展进入新时代、跻身世界一流的中国北斗、提高系统运行管理水平、推动应用产业可持续发展、提升现代化治理水平、助力构建人类命运共同体。

中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其：“北斗三号全球系统已经建成，北斗系统的“三步走”战略也全部实现，更重要的是新时代的北斗白皮书，就是要介绍发展中的北斗、前进中的北斗，旨在介绍中国北斗的发展成就和未来愿景，以及分享中国北斗的发展理念和实践经验。”

白皮书指出，北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统。

党的十八大以来，北斗系统进入快速发展的新时代。2018年12月，完成19颗卫星基本星座部署。2020年7月，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，标志着北斗系统进入全球化发展新阶段。

白皮书指出，经过多年发展，北斗系统已成为面向全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航与授时服务的重要新型基础设施。北斗如今已经是世界一流的卫星导航系统。

北斗卫星导航系统国际合作专家组副组长王莉：“从星座构型、技术体制、功能服务等方面都有着创新设计，它技术先进、功能强大、性能优异，全面优于系统的设计指标。”

冉承其：“北斗系统对外承诺的服务指标是10米定位精度，做到今天已经实现了5米，甚至更优，在局部地区可以达到2到3米的定位精度，我们的授时精度对外服务的承诺是20纳秒，现在可以提供10纳秒授时精度。”

北斗卫星导航系统工程副总设计师谢军：“从指标上来讲，从功能上来讲，和整个推广应用模式上来讲，北斗系统称得上是一流的，指标我们是一流的，北斗系统在服务功能上，我们是最多的。”

北斗系统功能强大，可以提供定位导航授时、国际搜救、全球短报文等多种服务。北斗系统是世界上首个具备全球短报文通信服务能力的卫星导航系统。如果在海上没有手机信号，或者是灾害发生时通信受阻，就可以通过北斗终端发送短报文。目前，我国7万多只渔船和执法船都安装了北斗终端，渔船遇险可通过短报文求救，已经累计救助1万多人。

一个功能再强大的卫星导航系统，如果没有与之相匹配的一流管理保障体系来支撑，很难想象它可以常年累月地为全球用户提供优质的服务。白皮书指出，作为负责任的航天大国，中国不断提高北斗系统运行管理水平，保障系统连续稳定运行。

谢军：“我们很大的精力转到了系统的运行和维护上，要把在轨运行的卫星管理好，保证它的安全稳定。我们提出“三高一优”的目标，“三高”就是高稳定、高连续、高可靠，优质的服务，确保北斗系统能够真正成为世界的北斗，一流的北斗。”

当前，北斗系统一共有45颗卫星在轨提供服务，在稳定运行的过程中，北斗系统还在不断地提升整体的服务性能。

在北斗系统自身不断完善、升级的同时，与北斗系统相关的各种服务和应用也在不断深入、不断发展。推动相关应用产业可持续发展，这也正是白皮书的重要内容之一。新时代的中国北斗，坚持在发展中应用、在应用中发展，不断夯实产品基础、拓展应用领域、完善产业生态，持续推广北斗规模化应用，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局，促进北斗应用产业健康发展，为经济社会发展注入强大动力。

在新疆，配备了北斗系统的铁路轨道检测车，正在对铁路线路进行检测，这是目前全国最先进的轨道检测定位系统，可以满足对偏远山区铁路线路的检测需求。

在天津某特高压线路走廊，随着作业指令的下达，三台搭载了北斗芯片的无人机依次起飞，开始自主巡检作业。依靠北斗系统，它可按照已规划的航线实现厘米级精准飞行。

白皮书指出，中国北斗广泛应用于经济社会发展各行业各领域，与大数据、物联网、人工智能等新兴技术深度融合，催生“北斗+”和“+北斗”新业态，支撑经济社会数字化转型和提质增效。

冉承其：“行业领域全面覆盖，应用深度持续增强。截至今年6月，北斗终端数量在交通运输业营运车辆超过800万台，农林牧渔业达130余万台，公安达180余万台。通信授时、气象监测、应急减灾、城市管理等领域正在加速推进北斗规模化应用。”

除了在各行各业中的应用，中国北斗已经走进千家万户，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，通过智能手机、车载终端、穿戴设备等应用产品，全面服务于绿色出行、外卖送餐、健康养老、儿童关爱、医疗教育等人民生活衣食住行方方面面。以电子消费类产品为例，北斗正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置。白皮书提供的数据显示，2022年上半年，中国境内申请入网的智能手机中，128款支持北斗定位，出货量超1.3亿部，占上半年总出货量的98%。

凭借着越来越强大的功能、越来越丰富的应用，北斗系统正在造福越来越多的人。白皮书强调，卫星导航是全人类的共同财富。中国坚持开放融合、协调合作、兼容互补、成果共享，积极开展北斗系统国际合作，推进北斗应用国际化进程，让北斗系统更好服务全球、造福人类，助力构建人类命运共同体。

在缅甸，交通运输部使用北斗设备对河道与堤坝状况进行测绘，以制定完整的河流保护方案。在泰国，人们正使用北斗全球系统完成泰国土地厅的国土资源测绘项目。在非洲，越来越多的运输车辆也用上了北斗。

如今，北斗的国际“朋友圈”正在持续扩大，北斗的相关产品已经出口到全球半数以上的国家和地区，基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等区域得到成功运用。

谢军：“我们现在的系统，服务性能的测试，不光在中国进行测试，而且还联合世界上其他地方的监测站，给出来的服务精度是全球平均的精度。我们现在开发的一些应用终端模块、芯片，也都是面向全球的，中国人在完成自己国家任务的时候，把建设人类命运共同体的使命也牢牢记在心上。”

中国北斗一方面惠及更多国家，另一方面也在不断与其他国家展开合作与交流。据白皮书介绍，中国正持续推进北斗系统与其他卫星导航系统、星基增强系统的兼容与互操作，促进卫星导航系统兼容共用，实现资源共享、优势互补、技术进步。此外，中国北斗正在不断进入国际民航、国际海事、搜救卫星、移动通信等多个国际组织，许多支持北斗系统的国际标准已经发布。

白皮书强调，中国愿同各国共享北斗系统建设发展成果，共促世界卫星导航事业蓬勃发展，携手迈向更加广阔的星辰大海，为构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

王莉：“全球化是人类发展进步的大趋势，我们比任何时候都更需要信任、尊重和理解。构建人类命运共同体是一个美好的目标，北斗系统在建设之初就确立了服务全球造福人类的发展宗旨，从而为构建人类命运共同体提供有力的支撑。”

白皮书指出，面向未来，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统。现在，我国已经启动了下一代北斗系统建设发展体系的论证，开始了关键技术攻关，到2035年之前，要设计构建一个以北斗系统为核心的国家综合授时导航定位体系。

冉承其：“我们把所有跟时空信息有关的新兴技术，全部纳入到体系里，一体统筹、同步发展、加快发展。预计的目标是2035年全部建成时空体系，到那时候，我们希望无论是在水下、地面、室内、空中、深空，甚至遥远的太空，都有北斗，都有中国的时空体系。”

探索宇宙时空，是中华民族的千年梦想。从夜观“北斗”到建设使用“北斗”，从仰望星空到经纬时空，中国北斗未来可期、大有可为。下一步，我们还要建设一个更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系，更好惠及民生，服务人类的发展进步。星海浩瀚，需要全人类合作探索。中国愿同各国共享北斗系统建设发展成果，共促世界卫星导航事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

(责编：赵竹青、陈键)

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