原标题：5G迈入高速发展期 我国5G基站总数达222万个

5G商用已满3年。工业和信息化部日前公布的数据显示，截至9月末，我国5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个，占移动基站总数的20.7%，占比较上年末提升6.4个百分点。同时，我国三大运营商5G套餐用户数合计已突破10亿；5G移动电话用户达5.1亿户，比上年末净增1.55亿户，占移动电话用户的30.3%。

3年来，坚持适度超前原则，我国稳妥有序开展5G网络建设，持续提升网络覆盖的深度和广度，全面推进5G商用部署和规模化应用，积极培育壮大经济发展新动能，并不断夯实经济社会高质量发展的数字底座。

打造全球最大精品网

在距离黄海岸边70多公里的一座岛礁上，中国移动员工在25米高的通信塔上建设5G基站。“下载速率280.48Mbps，上传速率179.16Mbps！”历尽艰辛，这座海缆长达120公里的江苏最远5G基站终于建成，附近海域无线网络速率达到4G时期的10倍。

从城市到乡村，从海岛到戈壁，从矿井到珠峰，爬高塔、装天线、铺光缆……5G商用3年来，我国的网络建设者们瞄准更广、更深、更精的目标，攻坚克难，打造了一张覆盖全国、技术先进、品质优良的全球最大5G精品网。

赛智产业研究院院长赵刚表示，商用3年来，我国5G建设在全球保持领先水平。截至9月底，我国的5G基站占全球5G基站总数的60%以上，已经建成全球最大规模的5G网络，5G网络已覆盖全国所有的地市级城市、县城城区和92%以上的乡镇镇区。5G移动电话用户突破5.1亿，是全球最大的用户群体。

“5G商用3年来，在网络部署、消费者业务和行业应用方面取得了良好进展。截至10月份，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿。基于网络部署的快速推进，5G正从规模商用期跃升到高速发展期。”华为轮值董事长胡厚崑说。

5G红利正逐步释放。赵刚分析，一是网络建设的红利。5G基站建设投资和智能终端生产已经拉动5G产业链上游的芯片、电子通信产品制造产业发展，也带动了5G产业链中下游的手机和应用等消费。二是5G行业应用的红利。5G+行业应用是目前5G应用的主流方向，3年来通过2万个以上的5G行业应用示范场景和案例的积累，各个行业的示范企业和用户已经充分享受到5G应用带来的新体验和新价值。三是业务蓄势增长的红利。虽然运营商5G网络建设还在投入期，5G业务还处于萌芽期，但是5G网络为电信运营商今后3年至5年业务发展带来的潜在价值正在加速提升，运营商已经具备把握产业互联网、人工智能、元宇宙等数字经济发展大机遇的资源、网络和平台服务能力。

加速赋能千行百业

在东风商用车车辆装配线，来回穿梭的自行小车有序配送着发动机等大配件。过去，这些自行小车采用WiFi通信，卡顿频发导致装配线经常停产。为此，东风商用车将浪潮5G产品应用于核心生产环节，打造汽车制造智能工厂，还基于浪潮云洲工业互联网平台，打造增强现实智慧远程协作平台，进行网络化协同作业。在“5G+工业互联网”赋能下，东风商用车装配线因通信中断导致的停产时间减少15%，生产线整体产能提升26%，不断实现降本增效。

上珠峰、下矿井、入海港、进工厂、到田间，5G网络正在加速赋能千行百业实现数字化生产。近年来，为了推进5G应用创新、融合赋能，工信部深入落实5G应用“扬帆”行动计划，联合国家卫生健康委、教育部等开展5G+医疗健康、5G+智慧教育等试点示范，与国家能源局组织开展能源领域5G应用案例征集，举办“绽放杯”5G应用征集大赛和“光华杯”千兆光网应用创新大赛，累计征集到5G应用案例超5万个。

“5G当前的主要应用还是智能手机的通信套餐，但5G最有前景的应用是物联网，是高密度节点的制造业全连接工厂应用。电信运营商要和企业开展合作，去探索新应用，从而培育新兴市场。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说。

当前，5G面向消费者的业务依然是运营商收入的压舱石。相对于4G，5G用户体验实现了大幅提升，以视频为代表的全新消费行为已经形成。同时，5G面向行业的应用正在成为运营商收入增长的新引擎。在油气、制造、交通等领域，全球多个市场已涌现出由5G驱动的新应用。这些应用不仅带来了业务上的创新，也开始为运营商带来了实际的商业价值。比如，2021年，我国三大电信运营商5G面向企业商用项目超过3000个，收入超过34亿元。

胡厚崑表示，5G建设不仅要满足要求，更应围绕业务和体验来建网。优质的用户体验，是吸引消费者更多选择5G服务的关键。比如，中国运营商围绕抖音业务体验优化网络，首屏时延缩短50%，卡顿率降低为原来的十分之一，实现流量倍增。

“5G网络的主要优势在于高带宽、低延时和广覆盖，符合这3个技术特性的应用就是最有前景的5G应用。”赵刚目前最看好3类应用，一是智能网联汽车应用，5G网络满足了自动驾驶对网络连接的流量、可靠、低延时和广覆盖的要求。二是远程操控机器应用，企业能通过5G网络远程操控非正常作业环境下的机器，提升生产效率、保障作业安全。三是扩展现实应用，消费端的高带宽、低延时和广覆盖应用，可能来自于虚实融合的元宇宙环境中的各种虚拟现实设备的连接需求。

扩大规模化应用

目前，我国的5G网络建设还处于规模建设阶段，虽然已建成了全球最大的网络，但在覆盖的广度和深度上仍需进一步提升。我国仍将坚持适度超前的5G网络建设原则，实现以建促用，建用结合。

但按照电信运营商的规划，自2023年起，5G投资将开始下降。“运营商缩减5G开支或对通信设备商产生一定冲击，但并非是放弃5G，而是优化基站布局结构，5G建设还会继续。人口密集区域的5G基站覆盖已经基本实现，所以运营商对于5G开支缩减是可以理解的。”盘和林说。

专家认为，2023年5G基站总数仍会增加，但增长速度会放缓。目前5G网络的基站覆盖已经基本能满足5G行业应用的需求。因此，明年5G网络建设更多不是量的增长，而是网络结构的优化。

运营商投资虽然会放缓，但基础设施已经基本建好，下面要解决的就是规模化应用的问题。赵刚认为，从当前趋势看，5G规模化应用将大幅加速。一方面，行业端的单场景应用将向各行业应用推广，例如远程操控机器人，可以应用到远程操控车床、工程机械、矿山机械、物流车、手术刀等设备上；单个企业的示范应用将向全行业推广，如宝武集团的5G工厂向整个钢铁行业的推广。另一方面，消费端的5G应用也将加速，随着元宇宙的发展，更多基于物联网、高清视频、扩展现实等技术的终端应用会兴起，将带动消费端的5G应用进入快速成长期。

业界认为，当前5G的现象级应用并未出现。盘和林表示，应用是所有技术突破的最后一步。大多数成功的互联网模式，都是先有现象级应用再有生态构建。未来新经济领域，一切的新技术探讨都应该以应用为主导，没有应用的技术就如空中楼阁，要避免盲动，要重视应用。

“当年4G的社交和视频应用也是一个逐步成熟的阶段，5G的智能网联汽车、远程操控机器、扩展现实等主流应用还处于萌芽期，需要一个逐步成熟的阶段。但作为基础设施，5G网络是适度超前建设的。1年至3年内5G现象级应用就会到来。”赵刚说。

黄 鑫

(责编：赵竹青、陈键)

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