原标题：主板上市公司展现较强韧性 制造业“压舱石”功能凸显

日前，A股上市公司三季报正式披露完毕。作为我国市场化蓝筹企业聚集地，沪深两市主板上市公司面对复杂的国内外环境情况，在今年前三季度展现出较强发展韧性，整体经营业绩保持增长。其中，制造业“压舱石”功能继续凸显，龙头企业集聚效应和外溢效应充分发挥，带动产业链上下游企业协同发展，板块整体资产质量稳步提升。

经营业绩保持稳定增长

从整体看，前三季度，沪深两市主板3174家上市公司经营业绩呈现稳中向好，营业收入均实现增长。其中，沪市主板公司合计实现营业收入37.23万亿元、净利润3.39万亿元、扣除非经常性损益后净利润3.27万亿元，同比分别增长8%、5%和6%；深市主板公司合计实现营业总收入11.89万亿元，同比增长4.45%。其中，1177家公司实现盈利，624家公司盈利增长，393家公司净利润同比增速超过30%。

从单季度情况看，沪市主板公司第三季度营业收入、净利润、扣非后净利润同比增幅分别为7%、1%和2%，主要业绩指标保持持续稳定增长；深市主板公司第三季度实现营业总收入4.13万亿元，实现净利润2087.65亿元，分别有763家、629家公司实现了营业收入、净利润环比增长。

对于前三季度主板上市公司业绩稳步提升，川财证券首席经济学家陈雳对记者表示，一方面，上市公司作为我国一批优质的企业，拥有较为先进的生产力，具备较强韧性；另一方面，从宏观角度来看，国内经济持续恢复，同时流动性合理充裕，为企业经营创造了良好的条件，针对受疫情影响企业的纾困政策持续落地也助力企业利润进一步恢复。

从行业层面看，沪市近九成大类行业前三季度实现盈利，其中超三成行业实现营业收入、净利润双增长。随着输入性价格传导压力减轻、保供稳价政策逐步落地，原材料价格有所回落，部分中下游制造业盈利增速回升。例如，受车辆购置税减半等一系列促进消费政策驱动，汽车行业复苏势头明显，第三季度净利润同比、环比分别增长30%、77%。

深市方面，有色金属、电力设备、医药生物、通信4个细分行业业绩增长势头良好，前三季度平均净利润同比增幅均超过30%。从企业层面看，龙头企业持续保持高增长。深市主板企业通过多年深耕主业、多元开拓、加快转型和融合发展，涌现出美的集团、比亚迪、万科A、格力电器、京东方A、顺丰控股等一批影响力大、创新力优、竞争力强的市场化蓝筹企业。目前，主板市值超千亿元公司31家，合计实现营业收入2.75万亿元，同比增长27.01%，净利润2912.94亿元，同比增长18.63%，在高基数基础上延续增长态势。

沪市主板各大龙头企业充分发挥集聚效应和外溢效应，在引领行业自身成长的同时，带动产业链上下游企业协同发展。以光伏行业为例，2022年前三季度，受海外及国内市场装机需求量不断增长影响，上游硅料龙头通威股份获得超3000亿元大额销售长单，营收、净利润同比增长119%、266%；上中游单晶硅龙头隆基绿能受益于海外出口收入增长及汇兑收益，营收、净利润同比分别增长55%、45%。在龙头公司的带动下，沪市主板光伏产业链相关公司前三季度整体收入及利润均实现高速增长。

“从沪深上市公司披露的财报看，前三季度部分公司盈利高增长，营收和盈利增速均超过GDP增速，主要得益于国内经济稳步复苏，政府出台的一系列纾困帮扶、稳增长政策效果显现，同时，上市公司也在积极采取措施提质增效。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者说。

制造业“压舱石”功能凸显

制造业的高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，而推动制造业高端化迈进是完成中国制造由大变强战略任务的关键。作为主板市场的“基本盘”，今年以来主板制造业公司的稳健增长成为主板业绩稳中向好的重要引擎。

业内人士表示，深圳主板公司中涌现出一批各细分制造业的排头兵和先锋队，形成了有国际竞争力的先进制造业集群，为构建自主可控、安全高效并为全国服务的产业链供应链奠定了坚实基础。

截至三季度末，深市主板制造业公司共计987家，占比65.58%，在前三季度实现营业总收入7.71万亿元，同比增长6.77%；实现净利润合计5199.93亿元，其中，490家公司实现盈利增长，210家公司净利润增幅超过50%，占全部制造业公司的21.28%。从细分行业来看，有色金属、电力设备、医药生物、通信4个细分行业业绩增长势头良好，前三季度平均净利润同比增幅均超过30%。

同时，深市进一步推动制造业向高端化迈进。深市主板公司先进制造业企业为383家，占比25.45%，前三季度实现营业总收入3.58万亿元，同比增长13.86%，实现净利润3013.76亿元，同比增长14.22%。

先进制造的核心是创新和掌握关键核心技术，这383家公司前三季度研发投入合计1759.57亿元，同比增加20.25%，研发投入强度近5%，在航空航天、高端装备、高档数控机床等领域不断实现创新突破。

例如，助力打造航空航天强国，中航机电前三季度净利润超10亿元，中航光电净利润超20亿元，航发控制、中航光电净利润同比增长均超35%；不断促进半导体装备领域的国产替代，北方华创前三季度实现净利润17亿元，同比增长156%；在电力装备领域保持领先优势，TCL中环N型硅片全球市占率多年保持第一位，今年前三季度实现净利润50.01亿元，同比增长80.68%；持续提升工业企业关键工序数控化率，深市主板有5家数控机床企业前三季度净利润增速超过20%。

沪市方面，制造业整体表现也较为亮眼。工程机械、医疗、环保、能源及重型设备等专用设备制造业第三季度净利润同比、环比分别增长18%、16%，前三季度毛利率较上半年增长0.4个百分点。运输设备制造业第三季度净利润同比、环比分别增长27%、13%，带动前三季度同比增速转正。电气机械和器材制造业保持增长势头，前三季度净利润延续上半年超30%的增速。

周茂华表示，主板制造业业绩增幅明显，主要还是国内需求回暖，政府纾困帮扶、保供稳价、稳增长政策效果的综合体现。

此外，沪市主板制造业长期资产购建支出保持较快增长，合计支出5545亿元，同比增长21%，高于实体企业整体投资增速近15个百分点。受制造业补链强链影响，在产业升级驱动下，汽车、电气机械、化工、有色金属加工、造纸表现突出，投资增速分别达23%、21%、35%、84%、22%。

持续优化资源配置

“从功能上来看，主板主要承担着发展较为成熟的上市公司，因此蓝筹企业和不少细分领域冠军大多选择在主板上市。”陈雳表示，当前我国多层次资本市场体系中，根据企业的规模予以不同的定位，提供多元化的金融服务，制造业尤其是传统制造业大多具有较为稳定的现金流，同时具备一定的市场营收规模，较适合在主板上市，而主板市场也能够提供充裕的流动性，助力制造业企业实现股权融资，助力企业做优做强。

今年以来，深市主板公司通过多种工具拓展直接融资渠道，131家公司合计融资1772.53亿元。主板公司通过多种融资方式不断支持服务科技创新、产业升级，助推业绩快速增长。近三年实施再融资的上市公司中，有116家今年前三季度净利润增速超过30%，54家增速超过100%。

例如，顺丰控股近三年合计融资超过250亿元，不断提升设备自动化与智能化，公司前三季度实现收入近2000亿元，同比增长46.58%，实现净利润44.72亿元，同比增长近150%；晶澳科技2020年和2022年合计募集百亿元，用于电池、硅片等项目，公司前三季度实现收入近500亿元，同比增长89%，实现净利润33亿元，同比增长超150%。

作为优化资源配置、提高上市公司质量的重要手段，并购重组正发挥着越来越重要的作用。今年以来深市主板公司完成25单重大资产重组，同比增加4单，涉及金额1286.53亿元。机械设备、基础化工、医药生物、公用事业等行业上市公司重组占比超五成，重组较为活跃。近三年实施重组的上市公司中，有32家今年前三季度净利润增速超过30%，21家增速超过100%。

此外，深市主板还持续提升民营企业融资能力，解决融资难融资贵问题，近三年民营企业累计再融资4308.86亿元，占板块整体近50%，有效促进了民营经济健康发展。

作为我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，非公有制经济是最具创新力、探索力、灵活性的经济形式，深市主板目前共有875家民营企业，占比近六成，主要集中于医药生物、基础化工、机械设备、电子、电力设备等实体领域。深市主板民营企业前三季度实现营业收入4.94万亿元，实现净利润2558.04亿元，其中168家净利润增幅超过50%。

沪市方面，随着融资需求持续回暖，融资成本稳中有降，有力支持实体经济投资活动。前三季度，沪市主板实体公司融资现金流入合计9.76万亿元，同比增长7%；有息负债成本约3.7%，同比下降1.1个百分点。

周茂华表示，资本市场在促进我国直接融资，促进公司完善治理能力，优化资源配置，推动产业转型升级，服务实体经济高质量发展等方面具有重要意义。在全面注册制改革持续推动的背景下，支持转型升级能力有望迈上新台阶，资本市场服务实体经济发展能力也将进一步提高。

马春阳

(责编：赵竹青、陈键)

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