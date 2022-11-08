原标题：站在科学巅峰 种下智慧“火种”

一年一度的国际科学盛会再度举行，“顶科天团”再聚上海，主题为“科学向新 共创未来”的第五届世界顶尖科学家论坛11月6日在上海开幕。来自20多个国家和地区的60位顶尖科学家以线上或线下形式出席论坛，其中包括27位诺贝尔奖得主。

“碳大会”“国际联合实验室系列论坛”“粮食与可持续农业发展论坛”“卓越工程师论坛”“青年科学家论坛”“她论坛”“科学T大会”等21场活动紧扣基础科学的最新动态和人类面临的共同挑战，引领广大科技人才不断交流科学新突破，凝聚合作新共识，构建科学新生态，激发科创新力量，共创未来新图景。

“科技，为了人类共同命运”

是否应该对发展中国家的低碳减排有更多关怀？是否应该对各国能源转型的不同道路保持宽容与尊重？环境、能源、健康……面对这些全人类的共同关切，中外顶尖科学家在第五届论坛中展开思想碰撞，携手为求解人类面临的共同挑战而探寻科学方案。

过去，在这些问题上的不同意见往往成为国际合作的“绊脚石”。这次，中外顶尖科学家以开放宽容、相互尊重的态度展现了对人类命运共同体的关注。

“科技，为了人类共同命运”，世界顶尖科学家碳大会是本届论坛的重磅活动。碳大会集结了3位诺贝尔奖得主、6位中国两院院士、5位世界级大奖得主在内的数十位资深专家学者，组成了一支多学科、多领域的顶科天团。“全球变暖是全球一起造成的，也需要全球化解决。我对此表示乐观。”2013年诺贝尔化学奖得主、世界顶尖科学家协会副主席迈克尔·莱维特说。

在世界顶尖科学家亚太地区未来科学与技术发展论坛上，2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特、2005年诺贝尔生理学或医学奖得主巴里·马歇尔、2010年诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里德斯等与会专家，共同探讨如何通过科技创新和国际合作促进经济和社会的复苏与发展，建立一个更加开放、连接、平衡的亚太共同体，实现包容、健康、可持续的增长与繁荣。

“人人享有可持续和粮食安全的世界”。第五届世界顶尖科学家论坛世界顶尖科学家粮食与可持续农业发展论坛会聚全球顶尖生物学专家与学者，共同探讨了世界农粮体系、前沿生物技术以及物种多样性等方面面临的现实挑战与风险，为促进农业可持续发展提出科学的解决方案。

“采取行动，永远别觉得晚！”1997年诺贝尔物理学奖得主、世界顶尖科学家协会副主席朱棣文在碳大会上表示。

构建科学新生态，共创未来新图景

在今天培育科学人才，并把他们交给未来。打开第五届世界顶尖科学家论坛议程，“青年”二字是高频词。

作为世界顶尖科学家论坛的三大“标志性论坛”之一，世界顶尖科学家青年论坛每年都会邀请全球优秀的青年科学家参会，通过5张PPT向世界顶尖科学家介绍自己的最新研究成果，并与顶尖科学家开展互动交流。

今年，世界顶尖科学家青年系列论坛还设有5场不同领域的青年科学家论坛，覆盖天文学与地球科学、生命科学与生态学、化学、材料科学与能源、物理学……

“以少年之名 燃科学之光”。第五届世界顶尖科学家论坛的首场重磅活动“科学T大会”，特邀世界顶尖科学家、两院院士与青年科学家、热爱科学的青少年老中青三代同台对话。来自全国各地的“未来科学家”以线上与线下相结合的方式聆听大咖演讲、参与趣味实验、展示科创作品、触摸前沿科技，亲身感受科学精神与内涵，燃起投身科学事业的热情。

“扶持青年成长”是世界顶尖科学家协会三大使命之一，也是世界顶科协上海中心展开工作的重要基石。

“科学家研究事物，工程师建立事物。”在首次聚焦工程师群体与工程科技创新发展的第五届世界顶尖科学家论坛——工程科技创新与发展论坛上，诺贝尔奖得主、图灵奖得主等顶尖科学家与参会的中国科学院院士、上海杰出工程师代表、大国工匠代表等展开了热烈的交流。“我们要为科学家和工程师架起一座桥梁，让两个组织能够联系起来，融合合作。”

在诺奖百年史上，只有4%的获奖者是女性。今年世界顶尖科学家“她”论坛首次迎来女性诺奖得主——2014年诺贝尔生理学或医学奖得主，挪威科技大学系统神经科学冠名研究所创始主任、神经计算中心联合创始主任梅-布莱特·莫索尔。她是两个孩子的母亲，很享受科学家和母亲这两个身份的互相融合。她认为，人口之中一半都是女性，“如果不挖掘女性群体的潜力，对科学界是一种浪费”。

本届论坛持续探讨科研生态的优化和人才培养话题。给青少年舞台，为科学家与工程师架桥梁，着眼女性科研者的科研环境和坚韧力量，以科研精神培育人、交朋友，塑造更为包容和多元的未来。

播种智慧之火，点亮科学群星

一期一会，顶尖科学家论坛带着惊喜而来，种下智慧的“火种”。

单项奖金1000万元，跻身全球奖励金额最高的科学奖项之列！今年9月，2022年首届世界顶尖科学家协会奖在中国上海揭晓，并在11月6日的开幕式上举行了颁奖典礼。

11月4日，世界顶尖科学家论坛永久会场(临港中心)启用暨海智国际研发社区在沪揭牌。“以世界顶尖科学家论坛永久会场启用为标志，集聚全球顶尖科学资源的科学社区正从蓝图变为现实。”世界顶尖科学家协会执行理事长吴向东说。

在10月30日的“未来科学家”培养计划启动仪式现场，2013年诺贝尔奖得主迈克尔·莱维特、1994年菲尔兹奖得主埃菲·杰曼诺夫，中国科学院汪品先院士、褚君浩院士，以及多位青年科学家代表，一起见证了“未来科学家”培养计划的启动。在未来的一年，报名学员将经历系统的科学训练，层层解锁全新的科研技能，同时也将接受前所未有的精神、智力和体力上的挑战。

在本届论坛期间，主办方还发布多项重要成果。牵手牛津、上海交大和复旦等顶尖高校和知名企业，顶科协大学校长咨询与协作委员会宣布成立；推动科学普及，培育未来顶科，13所中学共同发起的顶科协世界顶尖中学联盟宣布成立；百集顶尖科学家大型人物纪录片《璀璨星河》启动，致敬人类历史长河中的科学群星……

这场发起于中国的科学盛宴，“永不落幕”。

(本报记者 孟歆迪 本报通讯员 吴安童)

(责编：赵竹青、陈键)

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