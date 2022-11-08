原标题：商家“闪电”发货不影响消费者正常退货退款

购买预售商品前仔细阅读规则；在直播间观看购物时，保持冷静克制，切勿冲动消费；详细了解价保规则，保存好相关证据……随着“双11”来临，安徽、上海、黑龙江、浙江等地消费者组织相继发布消费提示。“全程价保”“预售”“退款”“直播间”等成为今年消费提示中的关键词，消费者收到针对各类优惠活动的“拆解式”叮嘱。

10月31日“双11”活动开幕当晚，“退款”一词成为社交平台热搜话题。有网友留言，刚付完尾款的商品立马显示已发货，有的甚至已经在派送，“似乎不给消费者退款机会”。

对此，江苏省消保委提示，消费者权益保护法赋予消费者网上购物的后悔权，消费者有权自收到商品之日起7日内无理由退货。所以商家“闪电”发货，并不影响消费者正常退货退款的法定权益。

浙江省消保委提示，消费者要仔细阅读平台规则，注意保价时间及价格构成。例如，保价时间是7天还是15天，价格构成是否包含店铺优惠券或者平台优惠券；在发现符合保价条件后及时向平台或商家申请退差价，避免错过保价时间。

川渝陕甘青消费者组织联合发布提示称，“直播带货”“网红带货”是时下电商新风口。但也存在产品质量、售后服务、虚假宣传、平台数据造假、主播诱导私下交易以及直播间未开通回放导致取证难等问题。建议消费者在选择直播带货购物时，认真查看经营者在直播平台公示情况，不被明显低价所误导，切勿盲目跟风购买。

黑龙江消协进一步提示，消费者若发现主播宣传内容存在虚假宣传等违法行为，应当及时取证。同时，为保障财产安全及交易记录可循，不要脱离平台进行私下交易。

此外，安徽消保委还提醒广大消费者，收取商品包裹后，应对快递包装和商品包装进行严格消毒。消费过程中要有意识加强个人信息保护，预防外泄。要注意保存商家活动信息、聊天记录、订单详情、支付信息、促销优惠等购物凭证。

(责编：赵竹青、陈键)

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