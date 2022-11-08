人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商家“闪电”发货不影响消费者正常退货退款

2022年11月08日08:47 | 来源：工人日报
小字号

原标题：商家“闪电”发货不影响消费者正常退货退款

　　购买预售商品前仔细阅读规则；在直播间观看购物时，保持冷静克制，切勿冲动消费；详细了解价保规则，保存好相关证据……随着“双11”来临，安徽、上海、黑龙江、浙江等地消费者组织相继发布消费提示。“全程价保”“预售”“退款”“直播间”等成为今年消费提示中的关键词，消费者收到针对各类优惠活动的“拆解式”叮嘱。

　　10月31日“双11”活动开幕当晚，“退款”一词成为社交平台热搜话题。有网友留言，刚付完尾款的商品立马显示已发货，有的甚至已经在派送，“似乎不给消费者退款机会”。

　　对此，江苏省消保委提示，消费者权益保护法赋予消费者网上购物的后悔权，消费者有权自收到商品之日起7日内无理由退货。所以商家“闪电”发货，并不影响消费者正常退货退款的法定权益。

　　浙江省消保委提示，消费者要仔细阅读平台规则，注意保价时间及价格构成。例如，保价时间是7天还是15天，价格构成是否包含店铺优惠券或者平台优惠券；在发现符合保价条件后及时向平台或商家申请退差价，避免错过保价时间。

　　川渝陕甘青消费者组织联合发布提示称，“直播带货”“网红带货”是时下电商新风口。但也存在产品质量、售后服务、虚假宣传、平台数据造假、主播诱导私下交易以及直播间未开通回放导致取证难等问题。建议消费者在选择直播带货购物时，认真查看经营者在直播平台公示情况，不被明显低价所误导，切勿盲目跟风购买。

　　黑龙江消协进一步提示，消费者若发现主播宣传内容存在虚假宣传等违法行为，应当及时取证。同时，为保障财产安全及交易记录可循，不要脱离平台进行私下交易。

　　此外，安徽消保委还提醒广大消费者，收取商品包裹后，应对快递包装和商品包装进行严格消毒。消费过程中要有意识加强个人信息保护，预防外泄。要注意保存商家活动信息、聊天记录、订单详情、支付信息、促销优惠等购物凭证。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价“两连涨”！国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元
　　人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高155元和150元。继上轮油价上调后，本轮油价调整后将呈“两连涨”走势。…
《财米油盐》看进博｜“黑科技”与“绿时尚”，出了联名款
　　专题：《财米油盐》——你的财经宝典.…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部