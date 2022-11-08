原标题：（第五届进博会）上海开放首批自动驾驶高速公路

中新社上海11月7日电 (浦帆)“第二届智能交通上海论坛”7日在第五届中国国际进口博览会上举行。论坛上，上海首批自动驾驶高速公路正式开放，全球首张智能网联载货示范运营证件正式颁发。

上海市交通委表示，首批自动驾驶高速公路包括嘉定区域内G1503绕城高速21.5公里、G2京沪高速19.5公里和嘉定区内303条、459.6公里地面道路。此次嘉定区开放道路里程达500.6公里，实现了嘉定自动驾驶测试道路全域开放，也实现了国内首个“大流量、高动态、高复杂”高速公路场景的重大突破。截至目前，上海累计开放926条、1800公里测试道路，可测场景15000个。

此外，上海市交通委还发布了《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》，结合自动驾驶技术发展及上海智能网联汽车测试应用实际，明确了管理机制及第三方机构职责，确定了申请主体开展示范运营的范围、路径、流程、条件等，为企业开展示范运营活动提供了具体的操作指引。

论坛现场，上海市交通委、上海市经信委、上海市公安局等管理部门共同给参与洋山港集装箱运输业务的上海海通国际汽车物流有限公司、上海友道智途科技有限公司，颁发了示范运营通知书和全球首张智能网联载货示范运营证件。

上海市交通委表示，上海将加快推进智能网联汽车的落地应用。现阶段，先开展“有安全员条件下”的示范运营活动；待时机成熟后，再开展“无安全员条件下”的商业化运营。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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