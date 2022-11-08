原标题：“网络慕课”提升食品安全专业能力

长期以来，食品餐饮行业培训考核面临着从业人员文化水平有限、经营单位重视情况不足、经营单位和从业人员基数庞大、线下模式受众有限等问题，同时，监管部门人力资源不足，行业缺乏专业权威的培训实操内容产品，影响食品安全考核培训的落地实施。对此问题，在广东省市场监督管理局指导下，深圳探索出了一套食品安全“慕课”教学模式并上线“食安快线”APP，以全链条内容体系、全领域服务体系、全产业资源整合和全方位考核应用打造专业培训平台，提升行业安全意识和专业能力。

通过食品安全网络课堂提供按岗培训、按岗考核、监督抽查、继续教育培训、大数据统计和查询等特色功能，将餐饮企业从业人员分为法人负责人、食品安全管理员、采购员等15个岗位，同时还制作上线了36个网络培训学习专题，实现许可资质、餐饮环节、流通环节、食品生产环节课程培训全覆盖。从业人员可通过自主选择学习，自主选择测试，获得考核合格证明。课程以实例、案例、图例、系列微课程讲授，内容突出易用性和实操性。如短视频微课程，每节课8-15分钟，语言接地气，表述易理解，实现学以致用、即学即用，全面提升从业人员食品安全意识和专业水平。

以食品安全为核心，多端全领域布局，面向政府监管部门、经营单位、从业人员提供多种服务，形式包括明厨亮灶、智慧农贸、从业人员培训、第三方专业服务、疫情防控解决方案等，并配备集培训知识库、题库、餐饮从业人员数据库、餐饮单位库、各级监管机构层级库、培训师资库于一体的“六库一平台”体系，做到一站式解决从业人员线上培训考核、监管人员创新监管、每日食品安全动态推送等一体化便民服务。

数字化手段助力创新监管，利用“互联网+”大数据分析，监管人员可在APP上一键查询各辖区企业的培训考核情况，精确到省、市、区、街道、单位、个人都可查询，精准赋能政府科学高效监管，着力帮扶企业改善经营状况，延伸食品安全管理和服务主流领域的全领域业务服务体系。

该平台基于数字化智慧平台，目前已经为广东省21个地市建立层级库，收录餐饮单位贯穿农批农贸、食品生产和销售、餐饮等产业环节，在搭建食品安全培训课程与题库体系以外，将许可证信息、培训考核任务完成情况等关联至食品经营单位名下，形成成熟可视的监管体系。截至2022年三季度末，平台累计注册用户250+万家，上线培训近1.1亿人次，考核1300万人次，考试合格近700万人次。仅深圳市就有超过7万家企业，累计35.5万人在平台注册并参加培训，累计培训近213万人次，考核52万人次。

(责编：赵竹青、陈键)

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