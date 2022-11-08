乔然

原标题：没有货源就能卖货，“躺赢”式开店靠谱吗？

今年3月份，即将大学毕业的王震在网上刷到了一些关于“无货源电商”的广告：“躺着赚钱，日入400元，无囤货，零风险！”文中还放出了一位宝妈一年赚15万元的截图。王震心动了，交了1元进入了某“无货源电商”微信群。随后发生的事用王震自己的话说是体验了一把被“割韭菜”的感觉。

类似的无货源开网店的广告打着“零基础、低成本、月入过万元”的口号吸引了不少人投资，让他们以为真能如宣传所说“赚大钱”。可是，《工人日报》记者调查发现，无货源网店模式不仅会导致商品质量参差不齐、商标侵权、客户投诉等问题，一些“无货源电商”的课程培训还涉嫌虚假宣传乃至诈骗。

3699元买来网店无人问津

王震回忆，刚进微信群，一位名叫“电商创业的杨老师”的人就加了他的微信，向他介绍起来：“‘无货源电商’，就是指购物平台开店者无需自己囤货、无需拍照美工、无需人脉就可经营的盈利模式。”杨老师解释，该模式的优点在于让成本降到最低，店主只需从大平台上筛选采集当下最热卖的爆款商品，经过软件自动处理后，适当加价即可上架。有买家下单再找到相同产品拍单，由有货店铺直接发货给买家。“什么好卖卖什么，没有库存限制，赚的就是差价。”

王震最初心里有些犹豫：“这不就是‘搬砖’嘛，没有任何价格优势。”他把疑问向杨老师说明后，对方回答说，该模式最突出的是技术优势，价格不是影响销量的主要原因，最重要的是运营。杨老师随即给王震发了几张培训营学员月入万元以上的聊天记录。在杨老师的“洗脑”下，王震花费3699元报名了其中最便宜的A培训套餐。此外，还有9199元和26999元的B、C培训套餐。杨老师保证“缴费一次，后面不再收取任何费用”。

报名后，杨老师开始指导王震，从开店到选货发单。“又发了教学视频，但大多是网上开店的流程，不花钱看介绍就会。”王震告诉记者，杨老师一周后又让他安装一款刷单软件，并建议花钱购买流量，或者找人代运营。王震指出之前说过一次交费，不再收费。杨老师回答：“那是培训费用，不是一个项目。”

一个月后，没有花钱找人代运营的王震发现店铺几乎无人问津。此时，王震意识到自己可能受骗，提出退费要求，但对方以已经为其开店和上课为由，拒绝退费。

无货源就能“躺赢”赚钱？

记者调查发现，不少人有过此类遭遇，他们大多数是在家的宝妈和一些无固定职业的人，期望利用这个机会轻松“躺赢”。那么，“无货源电商”真的能赚钱吗？

记者采访了在淘宝开服装店已有10年的店主胡胡，她介绍说，“无货源电商”不是近来才兴起的模式，早在2010年左右，随着第一代电商平台在电脑端口的发展，该模式就已经存在。当时利用平台刚发展起来的技术漏洞和规则，确实可以获得一定利润。2015年之后，各大平台设立了“千人千面”规则，2019年，又出台规定，严厉打击重复铺货模式，发现不同店铺之间相似度极高的货物，保留信誉度最高的一家，以防止低质的无货源模式无限扩张。

“无货源模式的存在其实就是鼓励人们‘搬砖’、复制，会造成商标侵权、货源质量无法保证等问题。”胡胡表示，自己当年就看到过复制自家图片的店铺，向平台投诉后，该店铺很快被关闭。

伴随手机端拼购、短视频平台日渐火热，“无货源电商”模式再度翻红。负责在某短视频公司电商业务线做运营的王兴表示：“这种模式的实质是开空壳小店，店铺货源本就是从别处搬运，品质无法保证且没有售后服务，还容易引发纠纷，会严重影响平台信誉，因此必须打击。”

而对于“无货源电商”培训，王兴认为这就是一种骗局：“最简单的逻辑，如果‘无货源电商’如此赚钱，谁会往外说呢？”

涉嫌虚假宣传乃至诈骗

针对“无货源电商”问题，记者采访了北京云嘉律师事务所律师赵占领。他表示，这种模式确实门槛很低，无需存货，只需少量成本。但是，它和所有电商一样，核心是要能够拉到客户，且让消费者认可进而下单购买，这是最困难的，也是能否赚钱的关键。“按照广告所言，只要加入就能月入过万元，完全属于虚假宣传。因为谁都无法保证，这取决于参与者自身的经营能力。”赵占领强调，如果在电商培训中完全靠加盟费销售赚钱，夸大宣传，根本没有实际技术和货物支持，情况严重甚至构成诈骗。

2022年6月，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局就打掉了一个披着电商公司外衣，以帮助打造运营网络店铺为幌子，实则专门进行电信网络诈骗的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人98名，涉案金额高达1000余万元。

据了解，该公司承诺在缴纳4000元~9000元不等的费用后，进行无货源网店培训孵化，一个半月即可回本。但最后经民警调查发现，公司没有一个成功案例，许多赚钱截图和聊天记录均是虚假伪造，受害人发现被骗后，客服人员采取拖延、屏蔽、拉黑等方式拒绝退款。

王兴提示说，“无货源电商”实际就是利用人们对于能够轻松赚钱的美好想象让其入坑。有一些低成本商家前期确实靠此谋生，但“无货源”泛滥之后就充斥着虚假与欺骗，因此公众需要提高甄别能力，谨慎投资，谨防上当，一经发现及时拿起法律武器维护自己的合法权益。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经