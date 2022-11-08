原标题：深圳发行2022年离岸人民币地方政府债券 规模50亿元

深圳市财政局7日发布消息称，继2021年成功发行离岸债后，近期，深圳市再次成功赴香港发行2022年离岸人民币地方政府债券。

该次发行受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的共计44个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、基金、私人银行以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达151.37亿元(人民币，下同)，订单倍数达3.03倍。

据悉，本次发行的债券规模为50亿元，分为2年期、3年期(绿色债)、5年期(蓝色债)三个品种。2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。

深圳市财政局相关负责人介绍，在债券项目选择上，深圳优选了规模大、收益稳定、有利于绿色可持续发展的优质项目，包括城市轨道交通项目15亿元，即绿色债券项目；水治理项目11亿元，即蓝色债券项目；其余还有产业园区建设等项目24亿元。

此外，香港金融管理局将深圳发行的离岸债纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单；同时，债券的利息收入也将免征香港利得税和香港印花税。(朱族英)

(责编：赵竹青、陈键)

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