原标题：两部门建立突发生态环境事件应急联动机制

应急管理部与生态环境部近日在京签署协议，建立突发生态环境事件应急联动工作机制。根据协议，双方将在联合监管执法、情况通报、信息共享、处置联动、协商交流、能力建设、宣传推广、联合研究等方面加强合作，协同推进突发生态环境事件防范与应对工作。

应急管理部部长王祥喜指出，双方签署建立应急联动工作机制，对于建立大安全大应急框架，完善公共安全体系、现代环境治理体系，严密防控安全风险和环境风险，保障人民群众生命财产安全和生态环境安全具有重要意义。

生态环境部部长黄润秋指出，将落实好协议内容，做好制度衔接，加强学习交流，推动优势互补和资源共享，进一步形成保护生态环境和应急管理合力。（记者蔡岩红）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经