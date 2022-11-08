刘文文

原标题：五年进博合作不断升级 中国多家央企签下采购大单

举办五年来，中国国际进口博览会不仅成为全球交流的重要窗口，也为中外贸易投资提供了重要平台。第五届进博会期间，不少中国央企瞄准机会，签下采购大单。

本届进博会上，中国国务院国有资产监督管理委员会组织中央企业组建了99个交易分团，规模创下历史新高，其中48家中央企业将开展集中签约活动。中新社记者采访了中国能建、国机集团、国家能源集团等连续五年参加进博会的中央企业。作为“元老级”展商，今年进博会之行这些央企签下采购大单。

“从第一年的6700万美元，到今年的超13亿美元，中国能建签约金额逐年攀升，五年来总签约额超30亿美元。”中国能建董事长宋海良高兴地向中新社记者介绍。

作为中国最早“走出去”的企业之一，中国能建每年都在进博会上集中采购优质商品和服务。今年进博会上，中国能建及所属企业与阿特斯、通用电气、瓦锡兰等企业进行现场集中签约，总签约额达13.35亿美元，同比增长43.6%，创历年之最。

宋海良继续说道：“从今年参展情况可以看到，数量、质量、范围都有提升。我们采购的燃气轮机、发电机、污水处理设备、电网设备、光伏组件等能源基建领域优质商品，已经广泛应用到国内、国际工程中，为项目建设提供了关键的设备和技术。”

国机集团董事、党委副书记丁宏祥也感叹，“通过进博会这一开放的平台，越来越多的国外企业抓住了中国机遇，在中国发展的列车上找到属于自己的最佳位置”。

记者了解到，前四届进博会，国机集团与合作伙伴累计签约达61项，签约金额近170亿美元，签约内容涉及技术装备、服务贸易、食品及农产品、大宗商品、汽车等多个领域。

“已签约的多项合作在双方共同努力下，都得到了有效履约，实现了双方共赢，促进了国内工业企业推动能源改革，助推了相关产业转型升级，保障了产业链供应链稳定。”丁宏祥介绍，本届进博会，国机集团与来自世界各国的新老合作伙伴，进一步扩大进出口业务规模，签约金额20.318亿美元。

同样是进博会“五届元老”，国家能源集团每年都组织进博会集中签约活动，五年累计采购总金额72亿美元。今年，国家能源集团与来自蒙古、俄罗斯、德国、美国等18个国家和地区的40家企业进行签约，进口优质煤炭、高端装备、关键材料备件，总金额达25亿美元，比上一届增长38%，采购品类和采购金额再创新高。

“回望五年进博同行路，国家能源集团采购品类和金额一届比一届多，进博朋友圈一年比一年大，合作成果日益丰富。”国家能源集团副总经理王树民表示。

在中国央企签下采购大单的同时，不少外商也积极评价与中国央企的合作，看好中国对外开放带来的发展机遇。

米其林集团中国区总裁兼首席执行官叶菲表示，自2018年第一届进博会起，米其林与国家能源集团已连续五年签署了合作协议，进博会见证了两家世界一流企业的共同发展，在智能矿山领域共同携手创造出了许多令人振奋的成绩。

在宋海良看来，进博会已成为全球公共产品，“依托进博会平台，我们与国内外一流企业、参展商开展面对面、坦诚的沟通交流，分享企业改革创新成果、绿色低碳发展经验。我们都是这个平台的受益者”。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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