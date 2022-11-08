原标题：三件天猫双11“绿色宝贝” 亮相联合国气候变化大会

11月6日，第27届联合国气候变化大会（全称《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十七届会议）（以下简称“COP27”）在埃及沙姆沙伊赫召开。阿里巴巴集团在COP27“中国角”活动中承办“数字平台促进低碳创新”边会。主旨演讲中，阿里巴巴集团可持续发展管理委员会主席陈龙拿出三件双11“绿色宝贝”，向世界介绍正在进行的绿色双11，与阿里巴巴近年来的绿色实践。

双11“绿色宝贝”走进联合国

第一件出现在会场的“绿色宝贝”是一瓶服务器冷却液。

每年的双11，都会创造交易峰值。交易背后是云计算算力的保障。阿里巴巴工程师研发了“将服务器泡在水里”的浸没式液冷技术，通过将服务器浸泡在特殊的绝缘冷却液里，大大降低散热用电能耗，PUE（电源使用效率）逼近理论极限值1.0。

双11期间，这些被浸泡在冷却液里的服务器正在为消费者提供稳定而低碳的服务。

第二件绿色宝贝是一个天猫超市的快递箱和用废旧快递箱做成的笔记本，这些笔记本也被分享给现场参会嘉宾。

今年双11，菜鸟连续第二年开启“快递包装换蛋”行动，预计能通过菜鸟驿站回收快递包装600万个，并用于就地循环寄件。无法二次使用的回收纸箱，则会被打成纸浆再造成笔记本。

出现在埃及会议现场的再造笔记本，也会翻山越岭，“跑进”黔西南乡村小朋友的书包里，和小朋友一起守护绿色地球。

第三件绿色宝贝，是一份绿色低碳的团体标准。这份《绿色（低碳）产品评价 洗涤用品 第1部分：液体洗涤剂》团体标准，由中国技术经济学会发布，中国标准化研究院、联合利华（中国）、阿里巴巴等单位共同起草，通过选用绿色环保原料包材、低碳节能生产、低泡省水等多种方式减污降耗，为生产绿色低碳的液体洗涤剂提供了指引。

联合利华首席执行官乔安路（Alan Jope）在视频致辞中表示，希望和阿里巴巴一起，通过为消费者提供优质的绿色低碳产品，与消费者一起改善地球环境。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在视频致辞中介绍：“我们也很高兴和中国标准化研究院、联合利华，带动更多伙伴参与到减碳行动当中，建立零碳社会所需要的标准体系，并且把这样的标准建设投入到更多的实际场景的运用当中。”

今年双11的绿色会场中，这些运用了新标准的产品，会打上醒目的“低碳”“绿色”标，引领绿色低碳的生活方式。10月24日至11月2日期间，188个低碳商品成交破千万，2个低碳商品成交破亿。

双11绿意更浓

走进联合国现场的三件绿色宝贝，是今年绿色双11的缩影。

去年，天猫双11第一次上线了绿色会场，今年双11，绿色低碳产品供给更丰沛，绿意更浓。全新上线的低碳友好商品体系，覆盖低碳原材料、回收再生等多种低碳商品类别。天猫对于具备相应资质的商家，提供免费的审核、打标服务，全面鼓励商家提报，丰富消费者的绿色选择。

截至目前，绿色低碳友好商品达到163万，对比去年双11已经翻了2倍。天猫双11绿色低碳合作品牌从去年的13个增加到今年的40个，目前已经有122个品牌与天猫进行绿色低碳合作。

双11期间，消费者参与绿色低碳实践更容易，绿色门槛更低。88碳账户全面升级，入口升至手机淘宝app“我的淘宝”，该入口正逐步向用户开放； 88碳账户中积累的碳积分，也将享受更多福利、权益，让消费者更有获得感地参与到减碳中。

物流也更加绿色。记者了解到，截至目前，菜鸟驿站的绿色寄件渗透率达到50%，即10个到驿站寄快递的包裹中，有5个是用二手快递箱进行寄送，其中不少是多次使用。今年双11期间，菜鸟预计将实现物流减碳超6万吨，产生绿色行为超20亿次。

此外，今年天猫双11更关注绿色能源，相较去年日均增长20%左右的储备绿电。阿里云五大超级数据中心全面启用清洁能源，其中河源数据中心已经100%使用清洁能源。

(责编：曹淼、李源)

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