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《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》发布

我国海上风电装机容量跃居世界第一

2022年11月08日14:59 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （焦磊）11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》（以下简称《蓝皮书》）。

据悉，《蓝皮书》由中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心组织国内油气国企研究部门、专业高校、中国社会科学院相关研究所等机构专家学者撰写，中国社会学院研究生院原院长、国际能源安全研究中心主任黄晓勇教授主编。

《蓝皮书》指出，我国可再生能源发电量稳步增长。数据显示，截至2021年底，中国可再生能源发电装机容量达到10.63亿千瓦，占发电装机总容量的44.8%，其中风电装机容量达3.28亿千瓦，海上风电装机容量跃居世界第一。2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%；核电保持良好增长态势，全国运行机组数量同比增长8.2%，装机容量同比增长7.1%。

中国能源研究会碳中和产业合作中心副秘书长马建胜研究员在 “世界电力市场”一章中指出，2021年,全球电力需求增长近6%，创造了有记录以来年度最高绝对增长。目前电力生产逐步向集中式与分散式并重转变,系统模式由以大基地、大网络为主，逐步向与微电网、智能微网并行转变,带动了新能源利用效率的提升和经济成本的下降。

中国社会科学院大学国际能源安全研究中心研究员李贺博士在 “中国全社会用电量变化和可再生能源发电量增长速度分析”一章中指出，短期未来，煤电仍是中国的主体电源，风电、太阳能发电等可再生能源发电量增速较快。随着新能源占比渐高的新型电力系统不断发展,能源转型技术路线和发展模式趋于多元化，绿色电力交易等新型电力消费模式不断涌现,电力行业的绿色智能化转型的步伐将进一步加快。

《蓝皮书》认为，未来，进一步推动可再生能源规模化部署、工业制造业减排升级、交通运输业绿色转型、建筑能效提升和负碳技术开发利用，将成为中国零碳发展重点领域，而绿色金融的重要性愈发彰显。同时，储能技术以及干热岩、可燃冰等新型优质能源资源的开发，对我国保护生态文明、实现 “碳达峰”与“碳中和”目标具有重要意义。

(责编：罗知之、高雷)
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