人民网北京11月8日电 （记者许维娜）随着全民健身与全民健康深度融合，户外运动逐渐成为人民群众喜闻乐见的运动方式，户外运动产业快速发展。

近日，国家体育总局、国家发展改革委等8部门联合印发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》（以下简称《规划》），旨在对户外运动产业进行顶层设计的同时，创新机制、政策和管理方式，破解制约户外运动产业发展的瓶颈。

中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员范宪伟在接受记者采访时表示，《规划》明确了户外运动产业发展的总体思路、发展目标和重要任务，是当前和未来一段时期指导户外运动产业发展的综合性、基础性文件。他同时强调，为推动《规划》落实见效，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动户外运动产业高质量、可持续发展。

强化改革创新

激发户外运动产业发展新动能

《规划》提到，以深化户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，持续激发户外运动市场活力，持续释放户外运动消费潜力，更好满足人民群众的户外运动需求和美好生活向往，为构建新发展格局贡献力量。

“户外运动是健身休闲的主要表现形式，户外运动产业是体育产业的重要组成部分。”范宪伟认为，加快推动户外运动产业发展，对促进人民群众身心健康、推进体育产业成为国民经济支柱产业、建设体育强国等具有重要意义。

近年来，户外运动在我国不少地方蓬勃兴起。瞄准日益增长的市场需求，不少企业深入推进供给侧结构性改革，不断创新产品，推动户外运动装备产业加快成长。

《规划》明确，坚持改革创新。以改革为动力，破除制约户外运动产业发展的瓶颈难题。以创新为引领，通过管理创新、技术创新、服务创新和产品创新，提高发展的质量和效益。

“创新是引领发展的第一动力，也是激活户外运动产业的动能之源。”在范宪伟看来，当前，我国户外运动产业发展还存在一系列体制机制障碍，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术助推户外运动产品创新和场景拓展并不多，要迫切需要以改革为动力，破除制约户外运动产业发展的瓶颈难题。

促进区域协调

优化户外运动产业发展新格局

户外运动与地理环境有密切关系，主要依托特定地形地貌、自然地理环境开展室外运动体验。

《规划》明确，促进区域户外运动产业协调发展。深入对接国家区域重大战略和区域协调发展战略，构建“五区三带”户外运动产业空间布局，形成重点项目突出、比较优势显著、区域融合互动的发展格局。

对此，范宪伟表示，我国国土面积辽阔，高原、山地、河流、湖泊、冰川、海岸等地形地貌丰富多样，开展户外运动、发展户外运动产业，应结合各地发展实际，充分利用江河湖海、山地、沙漠、草原、冰雪等自然资源，因地制宜、分区分类统筹推进，深入对接国家区域重大战略和区域协调发展战略。

“应统筹开展山地类、水域类、高空类、陆地类等户外运动项目，系统优化产业空间布局，强化区域协调发展，形成重点项目突出、比较优势显著、区域融合互动的户外运动产业空间发展新格局。”范宪伟说。

户外运动与绿色生态的自然空间关系最为紧密。范宪伟称，我国幅员辽阔，地形多样，自然遗产灿若繁星，拥有河流流域面积近100万平方公里，山地面积320万平方公里，森林面积1.34亿公顷，为开展户外运动创造了得天独厚的条件，也为推动户外运动产业可持续发展奠定了坚实的基础。

《规划》还提到，坚持生态优先。深入贯彻“两山”理念，增强生态环境保护与生态价值转化意识，在保护生态环境的基础上引导户外运动项目绿色开发，推动户外运动产业可持续发展。

对此，范宪伟表示，在生态保护红线不被逾越、自然生态系统不被破坏、正常生产生活不被妨碍的前提下，依托山地森林、河流峡谷、草地荒漠等地貌，建设特色体育公园，在河道湖泊沿岸、滩地等地建设健身步道，使生态设施、水利设施与户外运动设施融为一体，积极打造绿色便捷的全民健身新载体，让人民群众在运动中强健体魄、愉悦身心，更加热爱自然、敬畏自然、保护自然，沉浸于自然之美中，获得身体与心灵的双重调适。

立足以人为本

释放户外运动产业发展新潜能

《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。

到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全，成为促进人民群众身心健康、提升获得感和幸福感、推进体育产业高质量发展和体育强国建设的重要力量。

近年来，我国全民健身呈现出新趋势新特点，人民群众更愿意在自然环境中进行体育锻炼，回归自然、亲近自然的户外运动越来越受到青睐。

范宪伟表示：“尽管我国户外运动参与人群持续扩大，但与世界主要体育强国相比，我国户外运动起步较晚、参与率不高。应坚持以人为本，进一步扩大户外运动覆盖面，持续释放户外运动产业发展潜力。”

如今，户外运动越发受到人们青睐。据统计，我国户外运动爱好者已达1.3亿人，一个新消费市场正快速壮大。《规划》提到，坚持以人为本。以人民为中心，扩大户外运动覆盖面，推动户外运动产业与相关产业深度融合，不断满足人民群众多层次、多元化的户外运动需求。

对此，范宪伟表示，《规划》坚持以人民为中心的发展思想，丰富了户外运动产品供给，开展户外运动赛事与节庆品牌培育工程，提升户外赛事与节庆活动品质。释放户外运动消费潜力，开展户外运动普及推广工程，完善户外运动消费政策，鼓励发放体育消费券的地区将户外运动消费纳入使用范围，引导和支持各地开展融合文体旅多业态的消费季、消费月活动，营造户外运动消费氛围。

(责编：罗知之、高雷)

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