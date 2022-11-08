地区金融机构是服务于地方经济，助力乡村振兴的金融生力军。位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗的杭锦大众村镇银行自成立以来牢固树立服务“三农三牧”和小微企业的市场定位，积极响应地方产业政策、不断优化信贷结构、全神贯注投身杭锦旗的乡村振兴和普惠金融事业，为更好的服务广大农牧民群众，在全旗目前有8个支行和3个便民自助服务点，优质的金融服务覆盖了全旗76个村嘎查和13个社区，用本土银行的家乡情怀为杭锦旗乡村振兴贡献自己的力量。

全神贯注服务“三农三牧”

杭锦旗是鄂尔多斯市唯一的自治区乡村振兴重点帮扶旗，有11.08万人，是一个以农牧业为主导产业的旗县。因此，杭锦大众村镇银行把广大农牧民群众的金融需求作为主责主业，根据当地的生产经营特点，全心全意为“三农三牧”提供金融支持。截止到2022年6月末，杭锦大众村镇银行涉农贷款余额13.28亿元，占比达到93.26%，有力支持了杭锦旗的“三农三牧”事业。

每年的春耕备耕农忙时节，杭锦大众村镇银行都要组织全体信贷人员走村进户、深入田间地头，主动上门，现场办公，为每一户需要信贷支持的农牧民朋友办理春耕备耕惠农贷款，确保不误农时不误生产，到今年6月末新增春耕备耕贷款2.78亿元。创新金融产品，根据农牧民朋友生产经营特点和实际用款周期，量身定制了锦如意卡授信循环贷款产品，实行一次授信三年有效，随用随贷，周转使用，在授信期限和额度内用多用少全部由农牧民朋友自己决定，不用不计利息、用多少计多少利息，大大降低了农牧民群众的借款成本，为“三农三牧”持续发展注入了贴心便利的金融活水，截止2022年6月末，为辖内农牧民户办理卡授信贷款4.15亿元。同时，积极争取人民银行支农再贷款，努力降低农牧民的贷款成本，几年来累计使用支农再贷款16.1亿元，受益农牧户10305户，为农牧民减少利息负担1亿多元。

作为农牧民自己的银行，杭锦大众时刻关注农牧民群众的日常生产，今年上半年杭锦旗境内连续干旱，农牧民的春耕和畜牧养殖产业遭遇严重困难，根据这些实际情况，杭锦大众村镇银行及时推出了“抗旱专项贷款”产品，为农牧民朋友以央行基准利率提供信贷支持，帮助他们渡过难关，到目前已发放“抗旱专项贷款”2972万元。同时，会同苏木镇发起抗旱募捐，为受灾严重的养殖户捐款近20万元，切实把关怀及时送到农牧民群众身边。

雪中送炭支持小微企业

受疫情等原因影响，杭锦旗的小微企业生存发展遭遇严峻挑战。杭锦大众村镇银行积极响应“稳企业、保就业”的政策号召，全面落实“六稳、六保”工作，重点聚焦小微企业经营困境，加大金融支持力度。

一是以实际行动支持企业复工复产，按照旗委、政府银企座谈会的安排部署，组织信贷人员主动对接小微企业，精确了解企业经营壮况和经营困局，积极为其提供融资周期接续和流动资金补充工作，绝不抽贷、断贷、压贷，想方设法降低企业融资成本，针对不同情况用足用活展期、续贷、调整还款计划、延期还本付息等政策工具，主动帮助受困企业满足运营资金需求，只要有一线希望，绝不让小微企业因资金周转困难而停产停业。

二是降低放贷门槛、提升服务效率。受疫情冲击，小微企业和个体工商户经营出现巨大困难、效益持续低迷。杭锦大众村镇银行在深入分析小微企业市场前景的前提下，采取新增授信、降低贷款利率、简化信贷流程、压降审批时限等有效措施，以能贷尽贷、能延尽延、能续尽续为小微企业纾困解难，在关键时刻与小微企业并肩作战、共度难关。

三是创新信贷产品，开拓多元融资渠道。伴随着经济社会飞速发展的脚步，杭锦旗的新型农牧业经营主体不断涌现，杭锦大众村镇银行以“稳企业、保就业”为落脚点，积极创新金融产品，充分盘活农村牧区的闲置资产，满足他们的融资需求。积极推进“两权”抵押、股权质押、股东担保、融资担保公司保证等新型贷款产品落地。

今年以来针对小微企业面临的困境推出了“企业纾困贷”，以基准利率帮助他们解决难题、走出困境。截止到2022年6月末，小微企业贷款余额6.94亿元，占比达到48.74%，为杭锦旗小微企业的健康发展提供了低成本、高效率、及时雨的“源头活水”，助推杭锦旗的乡村振兴事业不断向前发展。

不遗余力培育特色产业

杭锦旗幅员辽阔，地势平坦、水土肥沃，境内可利用草牧场面积达到1506万亩，耕地面积157万多亩，水土资源丰富，对发展现代农牧产业有着得天独厚的先决条件，是打造培育新型农牧业经营主体的最佳土壤。

杭锦大众立足资源优势，秉持乡村振兴产业先行的理念，积极培育特色产业，深入挖掘农牧业生产潜力。在沿河地区加大盐碱地改造和高标准农田建设；在硬梁干旱地区全面推进舍饲养殖，引导农牧民改变传统放养习俗，让脆弱的草原生态得到休养生息，从而让草原变绿、乡村变美。

目前，杭锦大众村镇银行在沿河地区支持的南美对虾水产养殖对合理高效利用盐碱地起到了很好的示范作用，年产值预计可达1000万元；支持的安格斯肉牛和奶牛规模化养殖对农牧结合、优化种养殖结构发挥了很好作用，目前养殖企业（户）达到48家，存栏牛5000多头；在梁外地区支持的湖羊舍饲养殖和西门塔尔肉牛产业发展，从根本上解决了异地搬迁户的后续产业发展问题，为畜牧业转型升级进行了有益探索，既提高了农牧民的生产效益，也缓解了地区草场退化，得到了农牧民的肯定，取得了实实在在的成效，为规模化推进奠定了基础。

此外，进一步加大对农牧产业的规模化、科技化、信息化的金融支持。在培育规模化农牧产业典型的同时，大力推进农牧产业的科技创新，培育了如绿美农牧业公司等有科技含量的一批企业，带动农牧产业转型升级。积极引导农畜品种改良和优良品种引进，推动差异化发展，打造一村一品、一镇一品的产业集群，提炼特色鲜明的地方名优品牌。

为呼和木独的衡源农牧业、独贵塔拉的丰禾日丽两家企业提供资金支持，帮助他们发展土豆高标准农田种植产业，经过两年的普惠资金支持，2022年两家企业的种植规模已经达到67000多亩，并与百事公司展开了稳定的原料供应合作，土豆产出占杭锦旗总产值的50%以上。今年，杭锦大众村镇银行为两家公司发放产业扶持贷款1800万元，为两地发展特色产业、增加就业岗位、带动农牧民致富发挥了积极作用。增强了杭锦旗农畜产业的市场竞争力，促进杭锦旗乡村振兴事业不断向前迈进。到2022年6月末，该行为特色产业发放贷款7400余万元，有力推动了杭锦旗特色产业向更高技术水平、更大运营规模、更贴市场需求的方向迈进，促进黄河流域高质量发展。

产业引导助推村集体经济发展

在总结精准扶贫成功经验的基础上，杭锦大众村镇银行进一步探索“银行+企业+村集体+农牧户”的多方合作模式，通过金融支持龙头企业，培育新型农牧业经营主体发展壮大，推动构建更加紧密、更加有效的村集体、小微企业、农牧户利益联机机制，不断提高农牧业产值，发展壮大村集体经济，增加农牧民收入，在乡村高质量发展中取得实质性进展。

去年7月，该行与杭锦旗锡尼镇人民政府签订了《肉牛养殖合作协议》，8月与杭锦旗乡村振兴局签订《金融支持农牧业新型经营主体贷款协议》。到今年6月末，为杭锦旗乡村振兴局推荐的普惠型小微企业，发放1至3年期限LPR利率的乡村振兴专项贴息贷款7491万元，惠及小微企业66家，极大的减轻了小微企业的利息负担；投放锡尼镇肉牛养殖贷款44户，余额2721万元，为乡村振兴注入了源源不断的金融活水；与伊和乌素苏木希日摩仁嘎查和巴拉贡镇的乌日更嘎查签订贷款支持协议，为三个异地搬迁小聚居的150户农牧民办理基准利率贷款1240万元，帮助他们发展肉羊养殖产业，从根本上解决了异地搬迁农牧户的后续产业发展问题，使他们搬得进、稳得住、产业兴、能致富，不到一年时间，小聚居户户无空置、圈舍无空闲，既解决了搬迁户的产业问题又推动村集体经济不断发展。

在“万企兴万村”的行动中，杭锦旗委再一次给该行落实了脑高岱嘎查的帮扶任务。在接受任务的第一时间，杭锦大众村镇银行紧密对接自治区药监局、鄂尔多斯银保监分局驻村工作队，对脑高岱嘎查的立地条件、农牧产业、居民结构等进行了深入的调查了解，在优先生态环境、兼顾集体经济、惠及全体村民、巩固脱贫成果、推进乡村振兴的基础上确立了“肉羊联合养殖”帮扶措施，开辟了“银行+龙头企业+村集体+边缘户”的产业帮扶模式，农牧户以低息贷款购买肉羊入股，村集体以养殖场地和棚圈入股，龙头企业以养殖技术入股并负责具体养殖，银行以金融支持践行帮扶，实现了风险共担、各方共赢的合作局面。

目前，一期的四栋棚圈已投入使用，养殖规模达到1200多只，该行为农牧民提供低息产业贷款480余万元，惠及农牧户59户。随着养殖项目的不断推进，预计将有100余户农牧民参与到该项目中来，每户每年可增收至少2-3万元，村集体经济每年可增收12余万元以上。

针对各个村嘎查的不同情况和自身优势，采取差异化的支持措施。今年，为支持锡尼布拉格嘎查的村集体经济，为嘎查新泉劳务公司发放乡村振兴专项贷款350余万元，用于征收锡尼镇商仝企业生产用地、铺设道路、疏通水电，以收取租金的形式每年向商仝企业出租场地，每年可实现村集体收入80余万元。通过金融支持，让村集体闲置资产高效利用，推动村集体资源的多元整合和经济收入的不断增长。此外，杭锦大众村镇银行还为其他13个村嘎查提供产业发展启动资金贷款330万元，激发各村嘎查在乡村振兴中的内生动力。为伊和乌素巴音温都尔嘎查转移人口发放产业振兴贷款900余万元，惠及农牧民80多户，实现了优势互补、利益连接、合作共赢的新突破。

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(责编：董童、李源)

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