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进博观察：从“头回客”到“常驻客”是什么吸引了进博会参展商

人民网记者 刘洁妍
2022年11月09日13:22 | 来源：人民网
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第五届进博会现场。人民网记者 翁奇羽摄

2022年11月，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）如约而至。近年来，进博会不仅成为一年一度的经贸盛会，更显现出强大的溢出带动效应，许多参展商从新朋友变成了老朋友，经历了从展商变投资商的升级蜕变，迈入在华发展“快车道”。

“连续5年参加进博会，我们的获得感满满。”新西兰纽仕兰亚太区市场总监闫致军对人民网记者说，“进博会的溢出效应，让企业在中国实现了跨越式发展。”

2018年首届进博会，纽仕兰有幸成为首批贸易便利化“验放”分离和“边检边放”创新监管模式试点企业之一。“受益于进博会贸易便利化的阳光政策，我们得以实现周一在牧场上挤的奶，周二就能上飞机，周三直达中国消费者的餐桌。”

企业在进博会上感受着中国巨大消费市场的强劲吸引力，也加快了布局中国的速度。2019年3月，在上海投资成立中国市场研发中心；2020年1月，投资启动数字化终端系统建设；2022年6月，在中国成立投资总部……纽仕兰在中国完成的多笔投资，正是进博会溢出效应持续释放的生动案例。

“进博会搭建了多边贸易、多赢共赢的平台，展示出中国大海一样庞大的消费市场，潜力极大，商机无限，这也是我们这些在华外企的最大信心所在。”闫致军说。

纽仕兰在本届进博会“展商变投资商”专区的展台。人民网记者 刘洁妍摄

以合作促发展，以开放惠全球。5年来，通过进博会，不但很多企业扩大了对华贸易额，还有越来越多的参展商加速变身投资商，全面深耕中国市场，进一步加码在华投资。

在本届进博会上，特别新设“展商变投资商”专区，展览面积达6000多平方米，30多家展商参展，全方位回顾展商与进博会的共赢故事。

记者在专区发现，作为连续第五届参加进博会的老朋友，欧莱雅集团除了在消费展区设立5年以来最大布展规模的主展位，还特别入驻“展商变投资商”专区，清晰记录企业持续投资中国的脚步。

从“头回客”变成“回头客”再到“常驻客”，欧莱雅深刻感受到进博会强大的溢出效应。“最初我们是参展商，在进博会进行新品发布，之后我们与很多参展企业建立起良好的合作关系，这让我们对中国市场更有信心，进一步加大了对中国市场的投资。”欧莱雅相关负责人费博瑞表示，通过进博会平台，欧莱雅不断实现跨界合作，挖掘中国市场创新潜力。

5年来，进博会为全球展商提供了绝佳的产品展示平台，已逐渐成为“全球新品首发地”“前沿技术首选地”和“创新服务首推地”。以欧莱雅为例，在前四届进博会上，共有10余个新品牌以及众多新产品、技术与服务亮相。在费博瑞看来，进博会一个重要的理念，就是鼓励企业把全球创新带到中国。年年如约、越办越好，这是进博会走入第五个年头的真实写照。

作为全球首个以进口为主题的国家级博览会，进博会搭建了中国与世界市场相遇、产业相融、创意互促、规则互鉴的国际大平台，为各国企业积极融入中国大市场提供了全方位机遇。

(责编：鲁婧、高雷)
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