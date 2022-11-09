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高通携手工联院等发布5G全连接工厂最新技术研究成果 

2022年11月09日14:10 | 来源：环球网
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原标题：高通携手工联院等发布5G全连接工厂最新技术研究成果 推动工业互联网更广泛发展

　　11月8日，在沈阳举办的2022全球工业互联网大会专题会议上，由中国工业互联网研究院（以下简称“工联院”）组织，高通公司参与编制的《面向特定行业的“5G全连接工厂”组网技术及验证研究报告》（以下简称“研究报告”）正式发布。作为研究报告中的重要案例之一，由工联院牵头，高通公司、通力电梯、中国电信、移远通信等多方合作伙伴共同打造的“基于5GMEC的通力电梯数字化工厂”也同期发布。该项目由五方生态伙伴密切合作，旨在通过为通力电梯苏州工厂进行5G赋能智能制造行业的升级改造，实现基于5G工业互联网平台的生产管理应用，推动5G更好地赋能生产制造业的数字化转型升级。

　　总部位于芬兰的通力电梯是世界上最大的电梯公司之一，是一家拥有百年历史的工业工程公司。位于苏州的通力电梯昆山工业园区，是其全球规模最大、研发实力最雄厚的生产及研发基地，也是此次5G全连接工厂项目改造升级的重点。该项目由工联院总体规划，高通公司提供全方位技术支持，中国电信部署5G专网，并采用移远通信提供的5G模组具体执行。项目实施期间，高通携手多方团队深耕细作、共同推进，并提供强有力的5G技术解决方案支持，助力解决企业效率、成本、安全性痛点，获得合作伙伴各方的认可。

　　高通公司全球副总裁夏权表示，“此次合作是高通公司携手多方生态伙伴，推动5G赋能生产制造业数字化转型升级的重要实践，更展现了产业链各方生态伙伴紧密合作，协力为中国智能制造的发展贡献力量。未来，高通将继续携手生态系统共同推进企业数字化转型，打造‘5G+工业互联网’全球方案和5G全连接工厂中国品牌。”

　　通力电梯制造运营开发总监张镇表示，“5G赋能万物互联，智能制造不断升级。通力电梯践行数据驱动生产，建成昆山区域内首家5G全连接工厂，实现透明化管理，高效管理决策，提升企业运行效率。感谢高通公司等合作伙伴对通力5G全连接工厂建设的支持。”

　　中国工业互联网研究院标准化技术研究所副所长朱浩表示，“5G+工业互联网是加速中国新型工业化进程的重要支撑。5G全连接工厂的建设，既带动5G技术产业发展壮大，又推进新一代信息技术赋能传统产业提质、降本、增效、绿色、安全发展。这次高通与工联院一起合作的通力5G全连接工厂项目，将构建工业现场的网络支撑能力，打造基于5G技术的灵活组网模式，提升‘云、网、边、端’一体化协同能力，也将为相关制造行业5G全连接工厂建设起到借鉴作用，为5G发展提供丰富的应用场景和广阔的行业空间。”

　　高通公司与中国工业互联网研究院扎实推进合作，不断取得积极成效。在项目实施前期，合作各方充分了解了苏州通力所面临的需求。针对需求，各方联手为通力打造了基于高通解决方案支持的5G技术专网组网。目前通力电梯的马达、电气、轿厢3个车间，在42000平方米范围内，基于5G传输技术，已经实现了诸多工业互联应用。目前，企业可实现对专网内的设备进行良好管控，做到“用户面数据不出厂，企业运维数据不外传”；并通过基于高通支持的5G解决方案，实现AGV/PDA/PC（自动导引运输车/个人数字助理/个人计算机）的泛连接，实现生产全要素的采集；通过DTU（数据传输装置）设备的信息采集，实现OEE（设备综合效率）的自动计算；并实现5G解决方案+工业互联网平台的全面生产管理（TPM）应用。数据显示，通力5G全连接工厂建设对于企业产能提升、成本降低以及效率提升起到了非常积极有效的拉动作用，企业生产、运营、管理等能力得以全面提升。

　　据研究测算，中国工业互联网产业规模已破万亿元。工信部于2022年9月发布《5G全连接工厂建设指南》，明确了5G全连接工厂建设的总体要求、建设目标和建设路径。高通公司积极携手合作伙伴推动5G技术和工业应用融合，支撑5G全连接工厂建设，共促5G+工业互联网加快发展。2022全球工业互联网大会期间发布的《面向特定行业的“5G全连接工厂”组网技术及验证研究报告》，展示了高通联手合作伙伴打造5G全连接工厂的完整历程，显示了作为数字经济的根本要素之一，5G和工业互联网的结合对未来十年工业的决策方式、生产方式和工厂运维方式带来的显著变化，以及其赋能支持的工业4.0、智慧工厂、工业物联网等工业制造的未来，勾勒出通过5G赋能的工业互联网推动制造业高质量发展的全新图景。

(责编：曹淼、李源)
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