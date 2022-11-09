秦川

原标题：【光明网评】共赴“乌镇之约”，让互联网更好造福人类

11月9日，2022年世界互联网大会乌镇峰会拉开序幕。今年峰会以“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题。据介绍，今年峰会开启视频会议直播平台，境内外嘉宾将通过线上线下平台共同聚焦全球互联网发展前沿，共同探讨全球互联网发展未来。

共赴“乌镇之约”，共叙缤纷“网事”。与以往相比，今年的峰会亮点更多，比如，今年是世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，颇受关注。再比如，来自120余个国家和地区的政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库近2000位代表报名参会，创造历史新高。今年峰会开幕前，“互联网之光”博览会开幕式在乌镇互联网之光博览中心A1馆发展理念区举行，旨在打造365天不落幕的“互联网之光展厅”。这一令人眼前一亮的安排，为今年峰会添光加彩。

日前，国新办发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。白皮书介绍了新时代中国互联网发展和治理理念与实践，分享中国推动构建网络空间命运共同体的积极成果，展望网络空间国际合作前景。

联系9届“乌镇之约”走过的不平凡历程，可以更加真切地感受到世界互联网大会不仅是中国互联网发展成就的一个生动缩影，也是全球互联网界的盛事；不仅为中国互联网发展治理提供实践，也为全球互联网发展治理贡献智慧和力量；不仅是构建网络空间命运共同体的显著成果，也是构建网络空间命运共同体的重要载体。

世界互联网大会坚持高起点谋划、高标准建设、高水平推进，从它诞生之初，“命运共同体”意识就融入血液之中。从加快全球网络基础设施建设，促进互联互通，到打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴；从推动网络经济创新发展，促进共同繁荣，到保障网络安全，促进有序发展，再到构建互联网治理体系，促进公平正义，世界互联网大会始终不忘初心使命，为构建网络空间命运共同体作出贡献。

发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国始终以构建网络空间命运共同体理念为指引，深入开展网络空间国际交流合作，不断取得积极的成果。无论举办世界互联网大会，为凝聚共识、深化合作搭台，还是倡导国际社会坚持共商、共建、共享，加强合作，共同制定网络空间国际规则，营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境等，都贡献了中国力量，彰显了大国担当。事实证明，构建网络空间命运共同体这一理念主张，已经成为国际社会的普遍共识。

共建网络世界，共创数字未来。今年峰会仍以携手构建网络空间命运共同体为主轴，把握时代潮流，推进国际社会深层次合作，具体体现在聚焦数字发展。无论设置的论坛，还是推出的精品实践案例，乃至设立的专题赛，都由数字发展“唱主角”，比如设置的论坛有“全球发展倡议数字合作论坛”“疫情下的数字社会”“数字基础建设：互联互通与创新发展”“数据治理”等。全球数字经济是开放和紧密相连的整体，共同打造良好的数字发展环境，国际社会责无旁贷。

“网络空间关乎人类命运，网络空间未来应由世界各国共同开创。”互联网是人类的共同家园，让这个家园更繁荣、更干净、更安全，是国际社会的共同责任。以世界互联网大会的召开为契机，加强团结协作，推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，这是全球人民的呼声，也是国际社会前行的方向。携手共进，未来可期！(光明网-时评频道 秦川)

(责编：罗知之、陈键)

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