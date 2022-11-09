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互联网科技赋能乌镇峰会 助力牢握网络空间脉搏

2022年11月09日18:16 | 来源：中国日报网
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原标题：互联网科技赋能乌镇峰会 助力牢握网络空间脉搏

中国日报网11月9日电 2022年世界互联网大会乌镇峰会于今日至11日举行。今年峰会以“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，以人工智能、前沿技术、大数据等方式为其赋能。此届峰会不仅是一场展示互联网行业最新成果的盛宴，也是一次高新技术综合应用得以展示的良机。

智能化应用打造极致互动体验

本届峰会期间，人工智能、元数据、增强现实和虚拟现实等前沿技术应用，将会为会议场地、展区、景区和乌镇内的参观者提供互动体验。

中国日报记者注意到，自动驾驶是通过百度ApolloPark智能车路协同系统的小程序“乌镇峰会一站通”的研发得以实现。该小程序围绕客人的吃、住、行等基本需求，设立了12个板块，为住客提供便捷的服务。

乌镇所在的浙江省桐乡市共建成2165个5G基站，其中279个位于乌镇。为实现5G信号全覆盖，峰会期间将连接40条万兆光缆。与2014年首届世界互联网大会相比，参与者可以充分感受到中国互联网发展之迅速。

在桐乡公安局乌镇分局，“乌镇峰会全球治理综合应用系统”、“多维预警平台”等管控系统正在稳步运行，连接大数据、公安局、疾控中心等多部门数据，为疫情防控等提供精准信息。

扩大峰会溢出效应 共享世界互联网大会红利

本次峰会，预计有来自40个国家和地区的400多家国内外企业将通过现场和网络展览展示他们的最新产品和技术，包括数字基础设施、数字共同繁荣、网络空间治理等。为了给无法参与线下展会的企业提供一个平台，大会首次推出了互联网云展厅。

峰会将突出主办地——浙江的特色，以数字经济产业合作大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示、长三角一体化数字文明共建研讨会三大活动为主要支撑。这些活动旨在为企业、资方和地方政府提供一个平台，促进数字经济领域的产业交流与合作，进一步承接峰会的溢出效应，让更多地区享受世界互联网大会的红利。

据中国日报8日报道，对于峰会专家表示世界互联网大会牢牢把握着网络空间的脉搏，密切关注着全球互联网行业的最新发展趋势。

世界互联网大会实现了数字化和智能化，为共享和交流提供了理想的平台。侧重不同的年度主题，旨在为该行业提供灵感和鼓励，以实现健康增长。(中国日报网)

(责编：罗知之、陈键)
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