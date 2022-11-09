陈海波 张晓华

原标题：共建美丽干净安全的网络家园——写在2022年世界互联网大会乌镇峰会开幕之际

此刻的乌镇，宁静渐被打破。

声音来自五湖四海，绕着这个江南小镇的小桥流水，停留在粉墙黛瓦之间。

互联网是这个时代最具发展活力的领域，它就像江南水乡的河网，互联互通，将大家联系在一起，推动国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

今天，我们已离不开互联网。从一个人的衣食住行，到一个国家的重要基础设施安全，互联网的影响无处不在。它渗透到人类生产生活的方方面面，同时也面临发展和安全方面的问题和挑战。

11月7日，国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书指出，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，网络霸权主义对世界和平与发展构成新的威胁。个别国家将互联网作为维护霸权的工具，滥用信息技术干涉别国内政，从事大规模网络窃密和监控活动，网络空间冲突对抗风险上升。一些国家搞“小圈子”“脱钩断链”，制造网络空间的分裂与对抗，网络空间安全面临的形势日益复杂。

“构建网络空间命运共同体是信息时代的必然选择。”国家互联网信息办公室副主任曹淑敏认为，网络空间治理呼唤更加公平、合理、有效的解决方案，全球性威胁和挑战需要全球共同携手应对。

这些声音，最终汇集在世界互联网大会乌镇峰会，得到广泛认同——互联网是人类的共同家园，让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任。

大家的事由大家商量着办

互联网是无形的，但运用互联网的人是有形的。

“发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任，这也是人类命运共同体理念在国际社会网络化领域的必然逻辑延续。”世界互联网大会秘书长任贤良说。

这是世界互联网大会走过的第9个年头。

4个月前，世界互联网大会国际组织正式成立。这是由致力于推动全球互联网发展的相关企业、组织、机构和个人等自愿结成的国际性、行业性、非营利性社会组织，旨在搭建全球互联网共商共建共享平台，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

由一个会议，到一个组织，这个变化顺应了信息化时代的发展潮流，回应了国际社会开展网络空间对话协商合作的广泛呼声。这个呼声，可以从此次乌镇峰会的参会热情中感受到。

“每年都有约80个国家和地区的千余名代表齐聚美丽水乡乌镇，共话互联网未来，今年报名参会的已突破120个国家和地区，有近2000位代表。”任贤良介绍。

参会者中，有外国政府代表、国际组织代表、行业机构代表、互联网企业代表，以及图灵奖获得者、互联网先驱人物、互联网名人堂入选者等学界代表。在会场外，还有互联网世界的无数“居民”也在关注着。

是的，大家的事，应该由大家商量着办。如何治理互联网、用好互联网，这是人类共同面临的问题，没人能置身事外。

而且，我们面对的不仅是挑战，还有机遇。“数字化、网络化、智能化正在重塑社会生活经济各领域，网络空间给人类文明进步带来了千载难逢的发展机遇。”任贤良说。

这次乌镇峰会，正是为共建网络世界、共创数字未来，为构建网络空间命运共同体献智献策。无论是聚焦合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全的20个分论坛以及270余家中外企业参展的“互联网之光”博览会，还是从全球征集评选的“携手构建网络空间命运共同体精品案例”，人们都能感受到构建网络空间命运共同体时的全球参与和平等对话。

“网络空间是人类的共同家园，网络空间的未来应由世界各国共同掌握，而不应该由一个国家或者几个国家说了算。”国家网信办国际合作局局长祁小夏在《携手构建网络空间命运共同体》白皮书发布会上强调，我们倡导国际社会坚持共商、共建、共享，加强合作，共同制定网络空间国际规则。

正如白皮书所说：“网络空间命运共同体坚持多边参与、多方参与，尊重网络主权，发扬伙伴精神，坚持大家的事由大家商量着办，推动国际社会深化务实合作，共同应对风险挑战。”

参差多态 共建共享

或许有人会问，中国何以能举办这样的盛会？

答案可以从这里找：我们有全球第一的网民规模和国家顶级域名注册量，有全球规模最大的光纤和移动宽带网络，有全球规模第一的数字消费市场，有发展规模连续多年位居全球第二的数字经济，以及持续创新的人工智能、物联网、下一代通信网络等新技术新应用等。

在中国的每一处地方，我们几乎都能感受到互联网的魅力和数字技术的魔力。在偏远的海岛，老百姓可以走进家门口的5G健康小屋，不用担心山海相隔，就能与大医院的专家面对面远程诊疗。在偏僻的农村，网络直销让农产品卖得更好，手机成了乡村振兴、农民致富的“新农具”……

自立立人，自达达人。近年来，中国不断深化网络空间国际交流合作。

比如，我们开展国家顶级域名系统服务平台海外节点建设，面向全球用户提供不间断的、稳定的国家域名解析服务；我们推动北斗相关产品及服务惠及全球，北斗相关产品已出口至全球一半以上国家和地区；我们的“丝路电商”成果丰硕，与五大洲23个国家建立双边电子商务合作机制；我们的云计算积极为非洲、中东、东南亚国家以及共建“一带一路”国家提供云服务支持……

我们还与国际社会携手提高数据安全和个人信息保护合作水平，共同打击网络犯罪和网络恐怖主义；积极开展网络空间多双边交流合作，推动全球互联网治理体系改革和建设；开展网络扶贫国际合作，推动网络文化交流与文明互鉴，推进互联网发展成果惠及各国人民。

“中国互联网发展和治理实践为构建网络空间命运共同体探索了经验，也贡献了中国智慧和中国方案。”曹淑敏表示。

中国是构建网络空间命运共同体的积极行动者和倡导者，互联网大会既是行动，也是倡导。任贤良强调：“我们倡导‘各美其美，美美与共’‘独行快，众行远’的理念。”

美美与共，这也是曹淑敏想说的：“世界各国文明形态多样，都应该也都一定能够找到适合自己的互联网发展治理之路。我们非常支持多元化的探索与实践，而不是把自己的模式强加于人。中国始终坚持尊重网络主权，尊重各国自主选择网络发展道路、网络管理模式、互联网公共政策以及平等参与全球网络空间治理的权利。”

就像乌镇的小桥流水，每一座桥、每一条河都有其独特的魅力，它们彼此相连相依，最后构成一个参差多态、共建共享的水乡网络。这不正是人类的共同家园——网络空间命运共同体的写照吗？(光明日报 记者 陈海波 张晓华)

(责编：罗知之、陈键)

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