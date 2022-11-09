王逸飞

原标题：高大上与接地气融合 “互联网之光”博览会展示科技魅力

博览会现场。 王逸飞 摄

中新网乌镇11月9日电 (王逸飞)11月8日，2022年世界互联网大会“互联网之光”博览会(下称博览会)在浙江乌镇开幕。来自40多个国家和地区的415家企业(机构)以线上、线下相结合的方式参展。

以“共建网络世界 共创数字未来”为主题的博览会是2022年世界互联网大会乌镇峰会重要板块之一。记者在现场看到，这场既有“高大上”的前沿科技，又有“接地气”的惠民应用的互联网成果展示活动，不仅成为行业交流盛会，也为普通民众感受科技魅力打造了绝佳窗口。

之江实验室展区。 王逸飞 摄

今年的博览会，诸多参展单位带来了各自的原创性引领性科技成果。之江实验室便是其中之一。

之江实验室以“打造国家战略科技力量”为目标，由浙江省人民政府主导举办，以实验室为主体，充分融合省内顶尖高校与龙头企业创新优势，吸纳国内外优质创新资源形成创新网络，主攻智能感知、人工智能、智能计算、智能网络和智能系统五大科研方向。此次其展示了之江天枢人工智能开源平台、“之江瑶光”智能计算操作系统、“天权”后量子密码平台、“之江天目”异构智能计算机等前沿成果。

作为之江实验室智能计算体系中的关键硬件，“之江天目”是全球首个基于开放计算规范的千卡规模液冷超级计算机，采用国产高性能AI训练芯片构建，具备高异构算力、高定制能力和高能效系统。

“这台智能计算机能够为人工智能模型提供推理和训练服务，比如自动驾驶、多媒体融合、手语生成等人工智能模型。”之江实验室研究专家李勇介绍，“由于采用了液冷技术，‘之江天目’能够大幅减少能耗，并且还支持天枢、tensorflow、pytorch等国内外主流人工智能深度学习模型。”

目前，“之江天目”异构智能计算机已作为核心算力接入到之江实验室智能计算数字反应堆，为天文、基因、材料、育种、制药等科研领域提供科学计算支撑。

互联网技术的快速发展向前，离不开网络安全的保障。杭州安恒信息技术股份有限公司已连续9年参与世界互联网大会网络安全保障工作。博览会上，其带来的“数盾数据安全”(下称安恒数盾)项目引得不少关注。

企业董事长范渊表示，安恒数盾聚焦于身份安全、数据流通、数据保护、咨询规划四个方向，打造面向全场景、全链路、全生命周期的数据安全解决方案。其在业内首创敏感数据全链路测绘，通过流量自动分析生成敏感数据或文件的链路流转图谱，便于在数据泄露可以第一时间进行溯源和定责。并且将数据安全技术能力框架CAPE和数据安全咨询与服务结合，真正能够在可信、可用、可管、可溯源的体系中保障数据全场景、全链路、全生命周期的安全。

安恒“数盾数据安全”介绍。 王逸飞 摄

“我们相信数据安全是未来整个数字经济的安全基石，也期待能与国内外加强交流，共同促进网络安全治理。”范渊说。

当日，还有诸多科技成果展现着互联网对产业经济的赋能。如浪潮集团打造的云洲工业互联网平台，基于云洲平台为核心的新型工业基础设施，以精益+智能的生产方式，支持了东华科技、九羊钢铁等大型企业的智能化生产，以订单为驱动，拉动了橡胶、茶等产业的数字化升级，支撑了产业链供应链的韧性与安全。

互联网改变科研、行业，也为民众带来着越来越多便利。

博览会现场，大人数科(北京)科技集团有限公司展示了其助力小店迈入“互联网+”轨道的项目——“大人小店”。

大人数科(北京)科技集团有限公司CEO侯艳丽介绍，“大人小店”是一款全渠道多端开店及数字化转型营销SaaS(软件及服务)，也是依托阿里、百度等生态而打造的“本地生活服务”平台。

“小店的发展是就业问题也是民生问题。以‘夫妻小店’为代表，现在很多中小微商家因为没有‘触网’经营更加困难。我们通过搭建服务平台帮助小商家线上开店，同时让各类型商户在品牌营销、流量聚合、销售转化等方面获得更多赋能。”侯艳丽说。

依靠资源共享、数据价值共创共享等模式优势，该项目上线一年多已有合作商家超50000户，日活用户数超50万。单个商户每月可增收300-500元。

医保亦是与民生息息相关的话题。今年，浙江、海南、重庆、广东、青海等省医保部门在国家医保局的统一指导下，以线上线下参展的形式亮相博览会。在这个名为“中国医保一生守护”的展区，展现了全国统一的医保信息平台等多个医保领域互联网应用成果。

“大人小店”项目展区。 王逸飞 摄

如浙江省依托国家医疗保障信息平台，加快推进“互联网+医保”发展，开发了一批应用场景，努力提升老百姓的体验感。以医保电子凭证应用场景为例，其做到了在线挂号、医保结算、移动付费、检查取药、查阅报告、处方外配等全流程使用，实现群众“就医购药不带卡，出门只需医保码”。截至目前，浙江全省医保电子凭证定点医药机构覆盖率100%，激活人数达5159.06万，激活率93.36%居全国第二，结算率46%居全国第一。

据悉，本次博览会由世界互联网大会、浙江省人民政府共同主办，中国国家互联网信息办公室、中国科技部、中国工信部支持，时间持续至11月11日。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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