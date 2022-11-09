赵晔娇

原标题：“智慧医保”亮相2022年世界互联网大会

在“中国医保 一生守护”展区，民众体验医保自助机 王刚 摄

中新网乌镇11月8日电(记者 赵晔娇)8日，2022年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。今年，浙江、海南、重庆、广东、青海等省医保部门在国家医保局的统一指导下，以线上线下参展的形式亮相博览会。在这个名为“中国医保 一生守护”的展区，展现了全国统一的医保信息平台等多个医保领域互联网应用成果。

医疗保障作为与人民群众息息相关的民生事业，尤其需要借助数字化智能化手段，推动医保治理体系和治理能力现代化，不断满足人民群众的多样化、多层次医疗保障需求。

2022年3月，全国统一的医保信息平台全面建成，平均结算响应时间约0.8秒，性能平均提升约3-5倍，日结算约1800万人次。系统有效接入约40万家定点医疗机构和40万家定点零售药店，覆盖全国所有参保人，彻底结束了系统分割、区域封闭的历史。

新平台实现了“三个统一”。一是统一语言，发布17项医保信息业务编码标准，统一了医保领域的“通用语言”，为信息互认互通夯实基础。二是统一标准，印发35项技术规范，统一了建设标准，为系统平稳畅通提供保障。三是统一介质，设计医保电子凭证，统一了平台身份介质，为跨渠道跨区域办理医保业务提供“金钥匙”。

目前，平台运行高效稳定，有力促进医保服务数字化转型，推进医保治理体系和治理能力现代化，为医保高质量发展赋能助力。

随着全国统一的医保信息平台落地应用，定位于移动客户端的国家医保服务平台APP应运而生，全面架起一条覆盖全国的医保便民服务“高速公路”。国家医保服务平台APP为群众提供参保缴费、信息查询、报销备案等多种业务经办功能，参保人通过国家医保服务平台APP“掌上办”“指尖办”，可随时随地在线办理跨省异地就医备案、医保关系转移接续等业务。目前，浙江省累计成功办理异地就医备案超181万人次。

在“中国医保 一生守护”展区，民众体验5G云诊室 王刚 摄

全国统一的异地就医结算子系统，为跨省就医患者提供高效便捷的医疗费用直接结算服务，减少患者垫资大额费用负担，做到让数据多跑路，群众零跑腿。

作为数字化改革先行省，浙江省依托国家医疗保障信息平台，加快推进“互联网+医保”发展，聚焦痛点堵点难点，充分利用现代信息技术发挥互联网的作用，开发了一批应用场景，方便老百姓就医购药，努力提升老百姓的体验感。

据浙江省医保局相关人员介绍，在“浙里办”APP点开“浙里医保”应用，就可实现30个医保经办事项100%“网上办”“掌上办”。

其中的医保电子凭证应用场景，做到在线挂号、医保结算、移动付费、检查取药、查阅报告、处方外配等全流程使用，实现群众“就医购药不带卡，出门只需医保码”。截至目前，浙江全省医保电子凭证定点医药机构覆盖率100%，激活人数达5159.06万，激活率93.36%居全国第二，结算率46%居全国第一。

又比如“医保移动支付”应用场景，参保人在医院就诊后无需到缴费窗口排队结算，手机会在支付系统自动生成账单，参保人轻松点击就可完成医保基金和个人自付费用的线上支付，实现群众边看边付、边走边付，有效减缓线下排队就医结算带来的疫情防控压力。目前，浙江省已有26家三级医院完成医保移动支付建设。

医保费用零星报销一直是医保经办窗口的重要业务，涉及医保、财政、银行等多部门多流程审核，长期存在参保人前期垫资压力大、医院窗口来回跑、报销材料繁多复杂等问题。为此，浙江医保部门开发了“智能零报”应用场景，参保人可以在办事大厅、未来社区医保到家等场所，通过智能服务终端24小时办理零星报销。

在“中国医保 一生守护”展区，民众体验在24小时未来药房凭“处方”取药 王刚 摄

此外，浙江省医保局还首创运行18个“无感办”医保经办服务事项，实现数据驱动业务经办，自动感知用户需求，为群众提供覆盖“防、诊、治、管、健”等全生命周期的智能医保服务。与百姓日常生活息息相关的“出生一件事”“退休一件事”“身后一件事”“企业开办一件事”等事项，均已实现“无感联办、免申即享”，真正达到便民利民惠民。

据悉，2022年，浙江省医保局被浙江省委改革办评为数字化改革工作五星单位，“医保大脑”被浙江省委改革办评为最强大脑，重大应用“浙里医保”在今年6月份数字社会路演中获得数字社会系统第一名。

下一步，浙江省医保部门将在国家医保局的统一指导下，不断优化完善系统功能，持续迭代升级“医保大脑”+应用，进一步提升医保管理服务能力，打造“浙里医保”金名片，多措并举为群众办事提质、为机关协同加速、为基层经办减负，切实提高人民群众的获得感、幸福感与满意度。

据悉，本次博览会由世界互联网大会、浙江省人民政府共同主办，中国国家互联网信息办公室、中国科技部、中国工信部支持，以“共建网络世界 共创数字未来”为主题，时间持续至11月11日。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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