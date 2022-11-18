原标题：阿里巴巴Q2财报：扎根实体经济，多业务稳中向好

11月17日，阿里巴巴集团公布了2023财年第二季度财报，无论是连接10亿消费者、数百万中小企业和制造业的消费者业务，还是服务各行各业数字化转型的云计算业务，均实现稳健增长。

财报显示，截至2022年9月30日止的12个月，在淘宝和天猫消费超过人民币1万元的消费者数维持在约1.24亿，保持98%的留存率，高质量的消费群体也成为商家生意确定性的来源。随着各行各业走向全面数字化，阿里巴巴越来越深入到产业数字化发展中。在金融服务、电信、公共服务等行业的驱动下，本季度阿里云非互联网行业客户收入强劲增长。作为数字贸易基础设施，菜鸟继续通过拓展驿站网络服务消费者，本季度菜鸟驿站的总数量同比增长超过20%至超过170000个。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，“尽管面临宏观环境的持续挑战，上季度中，我们仍取得稳健业绩，印证了我们充满韧性的商业模式和独特的客户价值定位。全球形势的种种不确定性，反而让我们更坚定专注于能力建设，致力于为客户和自身发展带来可持续且高质量的长远增长。”

在外部变化和不确定性带来的挑战之下，阿里巴巴对长期发展所展现出的信心，来源于自身发展目标和社会发展目标高度契合，以及全社会对用数字技术促进实体经济发展的高度共识。

作为数字经济平台，阿里巴巴在需求侧连接着广大的中国消费者，在供给侧连接着千万级的商家和多样化的服务生态。在此基础上，本财年，淘宝和天猫把推动消费者购物体验升级，提升物流和客户服务体验作为首要任务之一。随着消费体验和供应链能力不断提升，用户黏性也得到加强。作为商家的主营阵地，淘宝和天猫稳定的高质量客群与消费心智，为中小商家增强了确定性来源和经营信心。

今年天猫双11，是参与商家最多元的一届。一共有29万品牌、数百万中小商家、创业者报名，也有许多产业带工厂参与进来。不少新品牌、产业带、农产品实现了爆发式增长，稳中向好的整体态势也见证了中国消费的活力。

本季度，淘特继续丰富货品供给，帮助越来越多的工厂直接向消费者（M2C）销售高性价比产品，平台上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过60%。

在数字经济与实体经济全方位融合的进程中，阿里巴巴发挥自身能力，帮助更多产业，尤其是中小企业共享数字化红利。

阿里巴巴还联合第三方招聘平台，发动天猫、淘宝、1688、菜鸟、饿了么和钉钉等业务平台上的8万多商家与企业，在双11期间集中发布超过60万个人才招募岗位，其中有80%招聘岗位是全职用工，包括主播经纪人、数字化管理师、低代码开发工程师、品鉴体验官、选品运营官、游戏体验师等，为青年人提供多样化的新业态新岗位。

运用数字化技术，阿里巴巴不仅在商贸大流通领域助力数字经济发展，也深度参与产业数字化的进程。

通过数字化技术对生产、设计与制造环节的重构，劳动力成本得以降低，产能和效率得到提升。以吞吐量连续多年居全球第一的宁波舟山港为例，基于阿里巴巴提供的云计算、大数据、人工智能和5G等技术服务，舟山港自研了码头操作系统——包括港区内车路协同自动驾驶、堆场的智能协同调度、龙门吊装卸货的高精度定位、泊位预测。根据船只停留时长、货物类型、吨位等数据，就能合理分配泊位。单这一项，相当于为舟山梅山港每两年省出一个造价10亿的泊位。

本季度，阿里云继续在产业端服务多元化客户，来自非互联网行业的客户收入增长同比增长28%至58%，来自金融、电信和公共服务等非互联网行业的数字化需求带动收入强劲增长。“云钉一体”持续推进，通过提供低代码或无代码应用程序开发平台，帮助企业客户定制工作空间应用程序。截至9月底，钉钉平台上有超过500万低代码应用程序，灵活满足各类企业和组织的云上创新与数字化需求。

菜鸟持续建设全球智慧物流网络，不断加强端到端的物流能力，既帮助海外品牌进入中国市场服务中国消费者，也为中国制造和国货出海提供低成本高效率的供应链服务；在国内，持续拓展的菜鸟驿站网络能提供多元的增值服务，提升消费者体验及配送效率。本季度，已有超过80000个位于城市社区的菜鸟驿站为消费者提供送货上门服务。稳定高效的物流基建，既为产业经营和民生所需提供确定性履约服务，在疫情等非常时刻发挥重要作用，一系列绿色供应链解决方案还帮助物流产业可持续发展。

中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧表示：“数字经济与实体经济的全方位融合发展，为中国经济高质量增长提供了强劲动力。始终扎根实体经济的阿里巴巴，在数实融合大趋势中扩大发展机遇，以更先进的技术承担更大的责任，帮助中小企业共享数字化红利，也助力产业变革加速到来。”

(责编：曹淼、李源)

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