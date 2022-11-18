原标题：2022中国碳达峰、碳中和高峰论坛在京举行

2022年11月16日，由中国中检所属中国质量认证中心（CQC）主办的碳达峰、碳中和高峰论坛在京举行。论坛主题为“认证赋能绿色发展，助力央企低碳目标实现”，包括国家发展改革委、生态环境部、国务院国资委，中国绿发、中国消费品质量安全促进会等在内的专家学者共聚一堂，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院以及国资委关于碳达峰碳中和的工作部署，就如何充分发挥央企责任担当，为实现碳达峰碳中和贡献智慧和力量等热点话题进行深入探讨。

国家发展改革委环资司副司长赵鹏高结合学习贯彻党的二十大报告对央企国企做好碳达峰碳中和工作提出了三点建议，一是做好碳达峰碳中和工作是央企国企的应有之义，在碳达峰碳中和伟大征程中，央企国企义不容辞、责无旁贷，要切实提高政治站位，以强烈的使命意识、责任意识认真抓好碳达峰碳中和工作。二是把握碳达峰碳中和机遇是央企国企更高质量发展的必由之路，当前，碳达峰碳中和正在掀起以绿色低碳为主要特征的新一轮产业和科技革命，央企国企只有主动调整发展战略、投融资方式和管理方式，才能抓住这一历史性机遇获得更大发展。三是如期实现碳达峰碳中和离不开央企国企的积极行动，央企国企是工商业界的“老大哥”“引路人”，一方面，不仅有实力践行绿色低碳转型发展，用实际行动为国家碳达峰碳中和目标的实现贡献力量；另一方面，更有能力引导行业发展方向，带动中小企业乃至全社会生产生活方式全面绿色转型。

国家生态环境部应对气候变化司副司长逯世泽详细解读了全国碳市场今后的建设目标，介绍了全国碳市场的碳排放数据核算体系。同时对中央企业统筹推进碳达峰碳中和工作提出建议，一是提高政治站位，增强政策执行力度。二是建立完善碳排放管理体系，推动低碳技术革新。三是充实人才队伍，积极参与全国碳市场建设。

国务院国资委社会责任局局长李军表示，中央企业必须将绿色发展理念贯穿企业发展经营全过程之中。中央企业要积极构建碳达峰碳中和工作推进机制，把握产业结构调整，充分发挥科技创新的作用，提升能源消耗总量和碳排放总量的有效控制能力，加快转变高资源消耗、高污染排放的发展方式。希望中国中检和中国质量认证中心发挥好“国字号”认证机构的专业技术支撑作用，持续为绿色发展赋能，为实现“双碳”目标提供支撑。

中国中检党委书记、董事长许增德在线上出席会议并致辞。他表示，中国中检及其所属中国质量认证中心将结合机构职责使命和专业能力，主动作为，积极融入“双碳”大局。一是发挥专业技术优势，服务政府双碳工作。二是加强顶层宏观设计，统筹规划业务发展方向。三是发挥技术支撑作用，助力中央企业乃至各行各业走好绿色低碳转型的高质量发展之路。四是建立有效工作机制，全力打造“双碳”原创技术。

中国消费品质量安全促进会秘书长王昆从消费品端为中央企业“一企一策”制定碳达峰行动方案提出了三点建议。他指出，中央企业应开展宣传教育活动；带头开展数据披露，配合相关部门建设主要消费品数据平台；带头参与消费品低碳评价及标准体系建设。

国务院发展研究中心研究员、原副巡视员周宏春详细介绍了我国碳达峰碳中和战略导向与实施重点。他指出，中央企业应积极带头落实国家碳达峰碳中和战略，在能源、工业、交通、城乡建设等领域通过节能、循环经济、碳汇产业、科技创新等手段助力碳达峰碳中和目标实现，大力发展碳循环经济，夯实中国式现代化的人与自然和谐共生基础。同时，中央企业要做好顶层设计，顺应潮流，符合国家政策，符合联合国2030可持续发展目标。在实施阶段，要做到“工作有抓手、项目能落地、绩效能考核、成绩能显现”。

国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏为在座中央企业代表对国资委中央企业“一企一策”制定碳达峰行动方案政策和编制指南进行了深度解读，柴麒敏从国家宏观政策、重点领域和行业方案、支撑保障措施三个层面进行了详细阐述。他指出，首先中央企业应深入贯彻党的二十大有关“双碳”论述的要义，提前做好战略性布局，讲好新时代在“双碳”下的新发展的故事；其次中央企业应做好产业链供应链资源优化的配置，提高应对气候政策风险和贸易壁垒的能力；第三中央企业要抓住全球产业和能源革命的先机，加强碳中和关键技术创新，推动零碳数智技术产业转化，提供更多优质的绿色投资和就业机遇。

大会现场还举行了碳中和认证证书颁发仪式。中国质量认证中心党委书记、主任谢肇煦向中国绿发、中国银行、神州数码等企业颁发了碳中和认证证书。

此次论坛还邀请了来自中国石油化工集团有限公司、国家电网有限公司、中国华电集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国电子科技集团、中海油能源经济研究院、中航信托股份有限公司等中央企业的领导和专家分享了各自在“双碳”工作上的研究思考和实践案例，为实现碳达峰碳中和目标、绿色低碳高质量发展提供了思路、建议和实践案例。

中国质量认证中心未来将继续发挥领军机构的模范带头作用，布局“双碳”全产业链，为我国碳达峰碳中和目标的实现贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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