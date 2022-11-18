原标题：发力“新基建” 锻造坚强网络丨中国联通：紧抓“一带一路”建设机遇 助力打造“数字丝绸之路”

2013年金秋，中国先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（下文简称“一带一路”）的重大倡议。时隔九年，当年的“星星之火”，如今已成“燎原之势”。

当前，共建“一带一路”已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

九年来，中国联通深入贯彻落实“一带一路”倡议，将其作为做优、做强国际业务的重要契机，以“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”为抓手，以发展质量新跃升、基础设施新布局、数智服务新突破、科技创新新作为、治理效能新提升为目标，拓展国际合作新空间，不断推动“一带一路”高质量发展。

打造新型基础设施

在“一带一路”建设过程中，通信基础设施的重要性不言而喻。而中国联通在全球拥有丰富的国际海陆缆资源，一直致力于打造“数字丝绸之路”。

2018年7月，中国联通专门成立参与“一带一路”建设工作领导小组，并已连续5年制定“一带一路”建设年度行动方案，全面推进数字信息基础设施建设。

但中国联通国际业务逐渐走向成熟还可以追溯到2015年。2015年5月，中国联通成立中国联通国际有限公司（下文简称“联通国际”），旨在为全球客户提供一揽子综合信息服务，成为中资企业“走出去”、外资企业“走进来”的国际数字服务首选合作伙伴。

多年来，中国联通积极提升“一带一路”沿线国家和地区的网络“大联接”能力，全面统筹规划全球海底光缆、境外陆缆、海缆登陆站、国际关口局和跨境陆缆等设施建设。

目前，中国联通拥有21个陆缆边境站，并已与周边数十家运营商完成互联，其中有不少是特色鲜明的独有资源。例如，在深港间建设的多套大容量、低延时波分系统，是连接内地与香港及海外的重要通道；中俄、中蒙和中哈陆缆是连通中亚、欧洲的重要通道，中老、中越和中缅陆缆是连接东盟国家的重要通道。

记者还了解到，中国联通在超过50个海缆系统享有容量，“一带一路”方向上的多路径陆地光缆、多条海缆可互为安全备份，连接着沿线主要国家和地区。

2022年5月12日，由中国联通参与发起的SEA-H2X海缆开始铺设，计划于2024年投产使用，将连接中国香港、中国海南、菲律宾、泰国、马来西亚及新加坡等地，进一步可延伸至越南、柬埔寨以及印度尼西亚。海缆建成后，能有效满足亚洲地区对网络带宽的需求，为亚洲及全球数字产业化、产业数字化提速。

然而，中国联通的布局远不只如此。

早在2017年8月，由中国联通与缅甸MPT合作建设的中缅国际穿境光缆（CMI）就已建成投产。该光缆是以中国云南瑞丽为起点、贯穿缅甸全境至孟加拉湾威双的陆地光缆干线项目，开辟了中国至欧洲、非洲的全新通道。

此外，由中国联通参与投资建设的亚欧5号（SMW5）与亚非欧1号（AAE-1）海缆构成“一带一路”沿线的双海缆覆盖，海缆登陆后可延伸至法国、德国、意大利等国家重要城市业务接入点。

据了解，亚欧5号、亚非欧1号海缆与海上丝绸之路高度重合，是“一带一路”重要通信基础设施。它由中国香港至法国马赛，共连接19个国家，其中大部分为“一带一路”沿线国家和地区，提升了中国至西亚、南亚、非洲和欧洲方向整体网络的健壮性与安全性，是共商、共建、共享全球通信基础设施的示范项目。

2018年11月，由中国联通参与的南大西洋国际海底光缆（SAIL）正式投产，海缆全长6000公里，是第一条横跨南大西洋海域、连接非洲大陆和南美洲大陆的洲际快速直达海缆新通道。作为南半球重要通信基础设施，南大西洋国际海底光缆开辟了非洲西部和南美洲互联网出口的新通道，促进了数字经济国际合作不断深化。

亚洲直达（ADC）海缆项目也是中国联通落实“一带一路”倡议的一个重要项目。该项目是为加强亚太地区布局而投建的海缆项目，自2020年2月底启动实施，由中国联通与国际运营商共同投资建设，预计于2023年三季度完工。该海缆将在中国、日本、韩国、菲律宾、越南、泰国和新加坡等国家登陆，主干段落总长度超过6500公里。

为进一步贯彻落实“一带一路”倡议，有效支撑南亚数字大通道建设，中国联通于2022年8月举行了拉萨区域性国际通信业务出入口局开局仪式。拉萨区域性国际通信业务出入口局建成后，将满足面向南亚国家的国际业务发展需要，提升面向南亚国家的国际通信业务服务品质，为全球经济文化交流合作提供有利条件。

数据中心的布局也为“数字丝绸之路”的建设奠定了良好基础。

在新疆，中国联通（新疆）云数据中心拥有五大行业云池、五大边缘云池，通过数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次设施体系，可向丝绸之路经济带沿线国家提供安全可靠的算力服务。

与此同时，中国联通不断提升境外数据中心供给能力。2016年8月，中国联通（香港）将军澳环球中心正式落成，作为我国电信运营商在境外最大的综合通信枢纽，曾获得中国建设工程鲁班奖、TelecomAsia 最佳数据中心服务提供商等荣誉。中国联通（香港）将军澳环球中心现已连接多条国际海陆缆，可为“走出去”的企业提供基础设施及大数据应用支撑服务。

提供优质通信服务

优质服务能够塑造良好口碑。

中国联通通过打造“一带一路”沿线国家和地区的生态圈，持续为客户创造价值，为全球数字经济发展提供动力和支撑。

在欧洲、非洲和中东等多个“一带一路”沿线国家和地区，联通国际积极构建国际化人才队伍，通过招聘当地人士，合理布局“一带一路”人力资源，充分发挥全球化人才优势，提升客户体验感。

2021年，联通国际设立了奥地利分部、罗马尼亚分部、白俄罗斯代表处和墨西哥公司。至此，联通国际在全球拥有31个分支机构，以及覆盖亚洲、北美、欧洲、大洋洲、非洲、南美地区的130余个境外业务接入点。

分支机构增加的同时，中国联通的网络智能化演进也取得了显著成效。

联通国际相关负责人表示，联通境外数据网络已完成SDN化演进，SDN化率达100%。此外，持续完善网络健壮性，使全球流量进一步均衡、网络稳定性得到有效提升，国际互联网时延和丢包率两项指标全年均保持行业最优。

在面向公众的移动漫游服务方面，中国联通已将90余个“一带一路”沿线国家和地区纳入国际漫游“包天资费区”，通过产品优化和资费优惠，使中国联通成为“出入境商旅客户国际智慧应用的首席顾问”；在为“走出去”企业提供优质数字化服务方面，聚焦工业制造、金融、政府媒体、交通物流、能源、电商和TMT等重点行业, 打造“一带一路”国际快线产品，Unicom SD-WAN产品实现了全球覆盖，云联网服务已覆盖境外主要合作伙伴资源池；在构建“一带一路”朋友圈方面，与全球300多家运营商、500多家移动运营商、130多家ICT企业、12家主流云商分别建立了生态合作伙伴体系、国际漫游合作伙伴体系、行业解决方案伙伴体系、云计算服务伙伴体系，实现互利共赢。

中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。2021年12月3日，中老铁路正式通车。

据悉，中国联通云南省分公司（下文简称“云南联通”）联合云南电信克服地形复杂等困难，实现中老铁路全线4G网络的覆盖，隧道内采用通信漏缆与室外信号无缝衔接，开启多普勒频偏补偿、小区合并、快速切换等专用功能，确保旅客在高速行驶的列车上能够连接到稳定的网络信号。

不仅如此，云南联通还在车站等重点区域实现了5G网络覆盖，经测试，下载速率高达860Mbps。

未来，中国联通将不断增强“一带一路”沿线新型数字信息基础设施资源保障能力，持续向“一带一路”沿线客户提供体验优质、专精特新、自主可控、安全可靠的产品服务及解决方案，为“一带一路”沿线数字经济共同发展提供坚实支撑，共建“数字丝绸之路”。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经