人民网北京11月18日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，2022年10月，我国汽车产销继续保持增长态势，分别完成259.9万辆和250.5万辆，同比分别增长11.1%和6.9%；其中，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%。

比亚迪第300万辆新能源汽车下线。受访者供图

11月16日，比亚迪迎来第300万辆新能源汽车下线。业内分析认为，比亚迪产销快速增长来源于自身的清晰定位。

4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。5月，比亚迪新能源车型累计销量超200万辆。从“第1辆新能源汽车到第100万辆新能源汽车”用时13年、从“100万到200万”用时1年，从“200万到300万”用时半年，比亚迪也成为首个达成这一里程碑的中国品牌。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在活动现场透露，比亚迪将构建一款全新百万级高端品牌——仰望，将于2023年一季度正式发布亮相首款车型。未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

在“双碳”目标下，我国正从“汽车大国”向“汽车强国”迈进，国内自主汽车品牌产销的快速增长，成为全球绿色出行的见证。

乘联会最新分析显示，根据目前我国汽车保有量发展趋势和新能源增长态势看，国内汽油消费已经达到峰值，乘用车碳达峰已经实现。此外，目前由于油电差价大，新能源汽车具有明显的用车成本优势，叠加国家能源结构调整政策的助力，新能源汽车销量猛增，替代燃油车的进程加快。

值得注意的是，我国汽车产业在国内市场表现不俗的同时，汽车出口也驶入快车道。

2021年，我国汽车出口实现了翻番，达到201.5万辆，成为世界第三大出口国。中汽协最新数据显示，今年1-10月，汽车整车出口245.6万辆，同比增长54.1%。其中，10月份汽车整车出口33.7万辆，同比增长46%。这是继8月单月出口30.8万辆，创下历史新高后，连续两个月超过30万辆。

业内人士表示，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。

比亚迪相关负责人介绍，公司已持续深耕海外市场多年。1998年，公司就在荷兰设立了第一家海外分公司，开始布局海外市场。后续随着比亚迪电动化全市场布局的进一步落地，比亚迪旗下大巴、叉车等纯电动商用车进一步开拓海外市场，并广泛出口英国、瑞典等欧洲国家以及南美巴西等国家。

去年5月比亚迪宣布乘用车出海，凭借着DM-i技术、IGBT芯片、刀片电池技术、e平台3.0等新技术的支撑优势，比亚迪有望进一步收获全球范围内的口碑和销量。

在比亚迪第300万辆新能源车下线发布会现场，王传福提到：“通过‘在全球、为全球’，我们将进一步发力全球市场，并推动乘用车的产业国际化。”公司表示，未来，比亚迪也将继续与各界伙伴携手，用前瞻战略和创新技术迈向高质量发展，助力全球新能源汽车行业的变革向前。

(责编：王连香、吕骞)

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