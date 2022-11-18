中国互联网络信息中心将为100万家中小企业提供国家域名免费注册服务
2022年11月18日17:56 | 来源：新华社
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中国互联网络信息中心（CNNIC）近日启动互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动，将在未来两年为100万家中小企业提供“.CN”和“.中国”国家顶级域名免费注册服务，每家中小企业可免费注册一个国家顶级域名，域名免费期1年。
互联网域名不仅是企业数字化入口，也是企业数字品牌的重要组成部分。CNNIC此次开展的互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动，旨在降低中小企业数字化门槛，助力中小企业数字化转型。
据悉，CNNIC将联合国家顶级域名注册服务机构，为中小企业提供域名注册、解析、备案、建站、企业邮箱、营销推广等一站式数字化配套服务。从“创立数字品牌、构建网络平台、整合营销推广”三个维度帮助中小企业进行数字化转型。
记者：王思北
图片由CNNIC提供
(责编：袁勃、胡永秋)
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