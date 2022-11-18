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北京证券交易所调降股票交易经手费

2022年11月18日18:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电（记者姚均芳）18日，北京证券交易所发布公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

　　北交所表示，此举是为贯彻落实党中央、国务院有关减税降费相关政策及中国证监会有关部署，更好发挥交易所支持和服务实体经济功能，进一步降低市场交易成本，激发市场活力。

　　北交所相关负责人介绍，北交所本次调降股票交易经手费，综合考虑了当前市场形势、市场规模、交易情况及运营成本等多重因素，最大限度让利市场。下一步，北交所将持续跟踪评估市场运行情况，不断完善市场功能、优化市场生态、提升服务质效，为市场主体更为便捷、高效参与北交所建设创造条件。

(责编：胡永秋、袁勃)
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