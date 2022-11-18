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财政部发文推动政府和社会资本合作模式规范发展阳光运行

2022年11月18日18:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电（记者申铖）记者18日从财政部了解到，财政部发布通知，从四方面明确举措，进一步推动政府和社会资本合作（PPP）模式规范发展、阳光运行。

　　通知要求，一是做好项目前期论证，充分做好项目前期工作，规范开展财政承受能力论证，压实项目库管理责任，健全项目入库联评联审机制。二是推动项目规范运作，保障社会资本充分竞争，规范存量资产转让项目运作，完善项目绩效管理，强化项目履约管理。三是严防隐性债务风险，加强项目合同审核和项目执行信息复核，规范项目预算管理。四是保障项目阳光运行，推动项目信息公开，强化财政承受能力动态监测，强化信息公开监督管理。

　　通知称，地方财政部门要充分认识推动PPP模式规范发展、阳光运行的重要意义，加强组织保障，压实各方责任，完善工作机制，强化工作协同，持续推动PPP项目规范运作，不断提升项目管理水平和信息质量。

　　财政部政府和社会资本合作中心发布数据显示，今年前三季度，全国PPP综合信息平台管理库新入库项目430个、投资额6935亿元，总体保持平稳发展态势。

　　“经过多年实践探索后，PPP模式逐步迈向高质量发展，在稳投资、扩内需、畅循环、促增长方面发挥了积极作用。”清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜说。

　　“财政部此次发布的通知，明确了PPP模式改革和发展的方向。”董煜说，推动PPP模式规范发展、阳光运行，是完善市场化机制的一大举措，有助于扩大有效投资，促进公共服务提质增效，推动构建现代化基础设施体系。

(责编：袁勃、胡永秋)
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