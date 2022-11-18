北交所就做市交易业务规则公开征求意见
2022年11月18日20:23 | 来源：新华社
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为进一步完善市场交易制度，增强市场活力韧性，北京证券交易所起草了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》，11月18日起向市场公开征求意见。
图为北京证券交易所外景。新华社记者 李鑫 摄
北交所相关负责人表示，北交所开市以来，上市公司数量稳步增长，公司业绩增长稳健，投资者数量、结构持续优化，市场各方积极参与，为进一步优化交易机制创造了条件、奠定了基础。北交所在竞价交易的基础上引入做市商交易，有助于增加市场订单深度，降低投资者交易成本，改进交易定价功能，活跃市场交易。
其中，做市细则明确了北交所做市商资格、权利义务、监督管理要求等事项，做市指引则进一步明确了北交所股票做市交易业务流程，细化了做市商监督管理要求和评价激励机制安排等。此次征求意见截至12月3日。
北交所相关负责人表示，公开征求意见结束后，北交所将根据意见反馈情况进一步完善相关规则，履行有关程序后发布实施。规则发布后，将做好市场动员及培训、交易权限开通、技术系统通关测试等准备工作，争取尽快上线做市交易业务。（记者姚均芳）
(责编：袁勃、胡永秋)
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