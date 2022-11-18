18日，中证指数有限公司和深圳证券信息有限公司分别发布公告，宣布将北交所证券纳入中证指数、国证指数的相关安排。

当日，沪深交易所下属中证指数有限公司宣布，经研究评估和征求市场意见，决定分阶段将北交所证券纳入中证跨市场指数。年内将上市满一年的北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数，后续结合市场运行情况，择机将符合条件的北交所证券纳入其余跨市场指数。

中证指数有限公司表示，作为我国经济新动能的重要组成部分，北交所证券逐步纳入中证跨市场指数将有利于稳步提升指数代表性，丰富指数产品投资范围，有序引导更多中长期资金配置北交所优质公司，充分发挥多层次资本市场服务实体经济的重要作用。

同日，深圳证券交易所下属深圳证券信息有限公司宣布修订国证跨市场指数编制方案，将上市满一年的北交所证券纳入指数的选样空间。该项修订适用于所有国证跨市场指数，将于2023年6月样本定期调整时正式实施。（记者姚均芳）

(责编：袁勃、胡永秋)

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