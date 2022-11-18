新华社北京11月18日电（记者叶昊鸣）记者18日从交通运输部获悉，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室近日对货拉拉公司进行约谈，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车3家互联网道路货运平台公司进行提醒。

约谈指出，近期通过网民留言、群众来电来信、媒体网络等渠道发现，货拉拉公司采用一口价订单、上线“特惠顺路”产品等方式恶意压低运价，严重损害货车司机合法权益，扰乱市场公平竞争秩序，各方反映强烈。

约谈强调，货拉拉公司对自身存在的问题认识不到位，态度不端正，要深刻反思、正视问题、立行立改；要立即对相关恶意压价竞争行为进行整改，坚决杜绝不正当竞争行为，科学合理确定收费标准，坚决消除违规运营行为，维护市场公平竞争秩序；要严格落实企业主体责任，全面排查企业自身存在问题，采取有效措施，切实保障广大货车司机合法权益。

同时，办公室提醒满帮集团、滴滴货运、快狗打车等互联网道路货运平台公司也要引以为戒、举一反三，深入排查和整改风险隐患，坚决维护行业健康稳定发展大局。

货拉拉公司表示，将按照约谈要求进行深刻反思，认真整改落实，尽快优化平台运营规则及技术方案，坚决杜绝恶意压价竞争行为，并畅通货车司机沟通及投诉举报渠道，及时化解矛盾问题。其他平台公司表示，将按照要求，举一反三，对平台经营行为进行全面系统审视，认真履行企业主体责任，进一步规范经营行为，切实促进道路货运行业健康稳定发展。

(责编：杨光宇、白宇)

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