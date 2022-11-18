人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

4家互联网道路货运平台公司被约谈提醒

2022年11月18日23:55 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月18日电（记者叶昊鸣）记者18日从交通运输部获悉，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室近日对货拉拉公司进行约谈，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车3家互联网道路货运平台公司进行提醒。

约谈指出，近期通过网民留言、群众来电来信、媒体网络等渠道发现，货拉拉公司采用一口价订单、上线“特惠顺路”产品等方式恶意压低运价，严重损害货车司机合法权益，扰乱市场公平竞争秩序，各方反映强烈。

约谈强调，货拉拉公司对自身存在的问题认识不到位，态度不端正，要深刻反思、正视问题、立行立改；要立即对相关恶意压价竞争行为进行整改，坚决杜绝不正当竞争行为，科学合理确定收费标准，坚决消除违规运营行为，维护市场公平竞争秩序；要严格落实企业主体责任，全面排查企业自身存在问题，采取有效措施，切实保障广大货车司机合法权益。

同时，办公室提醒满帮集团、滴滴货运、快狗打车等互联网道路货运平台公司也要引以为戒、举一反三，深入排查和整改风险隐患，坚决维护行业健康稳定发展大局。

货拉拉公司表示，将按照约谈要求进行深刻反思，认真整改落实，尽快优化平台运营规则及技术方案，坚决杜绝恶意压价竞争行为，并畅通货车司机沟通及投诉举报渠道，及时化解矛盾问题。其他平台公司表示，将按照要求，举一反三，对平台经营行为进行全面系统审视，认真履行企业主体责任，进一步规范经营行为，切实促进道路货运行业健康稳定发展。

(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
23家银行和11家理财公司获批开办个人养老金业务
　　人民网北京11月18日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》（以下简称《通知》）。《通知》确定，6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司，可以开办个人养老金业务。…
《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》发布 2023年1月1日起施行
　　人民网北京11月18日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部