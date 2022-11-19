本报石家庄11月18日电 （记者张腾扬）2022中国国际数字经济博览会11月16日至18日在石家庄举办。为期3天的本届博览会采取线上方式举办，紧扣“融合创新 数字赋能”主题，包括开幕式暨主题峰会、30场平行论坛、4场大赛、3场产业对接及创新成果发布等活动。各界人士齐聚“云端”，聚焦高端化、国际化、专业化、产业化四大方向，探讨全球数字经济发展新动向、新趋势，共话数字未来。

博览会聚焦信息智能、工业互联网、5G、数字商务、数字文化、数字体育、数字乡村等重点领域，举办“5G+工业互联网”“数字化转型发展”“大数据与人工智能应用”“网络和数据安全产业发展”等30场平行论坛，发布《2022中国数字经济发展研究报告》《数字经济与乡村振兴发展研究报告（2022）》等15项研究报告。

围绕项目合作和成果转化，博览会举办中国优秀互联网企业、高校、冀深无人机产业发展等多场对接活动，19所高校发布科研成果321项。以产业需求为导向，博览会期间，还举办了中国大数据大赛、“创芯中国”集成电路创新挑战赛、隐私保护计算大赛、首届中国智能网联汽车数据与隐私安全技能大赛等4场国家级专业大赛。同时，博览会面向全球征集新技术、新产品、新模式、新场景、新成果210项，经专家初审、复审，最终推选出中软国际内容协作平台等50项创新成果，其中国内首发34项。

本次博览会期间，总计有重大签约项目247个、总投资2462.7亿元，相比上届数量增加41个、总投资增加950亿元。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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