本报北京11月18日电 （记者赵永新、王昊男）记者从2022中关村论坛新闻发布会上获悉：2022中关村论坛将于11月25日至30日在京举行。论坛主会场设在国家会议中心，同时在中关村国家自主创新示范区展示中心等地举办相关活动。目前，各项筹备工作已基本就绪。

围绕“开放合作·共享未来”主题，本届论坛共设置平行论坛、展览展示、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动等六大板块126场活动，目前已吸引来自全球70余个国家和地区的嘉宾和企业参加。

11月25日晚将举行论坛开幕式，并在14个国家设立22个海外分会场。据介绍，本届论坛将举办60场平行论坛，数量是去年的2倍以上，其中27场由国家部委和中央单位牵头或参与主办。围绕工程创新、开源芯片、脑机接口、能源安全、碳中和等科技前沿和热点议题，来自全球的科学家、企业家、投资人将充分碰撞智慧、共商合作。110余位专家将发表高水平主旨演讲。为了方便海内外人士广泛参与，本次论坛采用线上线下相结合的方式，将在中关村论坛官网和多个网络平台上进行全球直播。

在展览展示板块，本届论坛将设立前沿科技与未来产业展，重点展示人工智能、区块链、元宇宙、脑科学等领域的前沿创新成果，第二次青藏科考、院士创新成果等特色展区将精彩亮相，并设置云上展览。在技术交易板块，本届论坛将举办中关村国际技术交易大会，近40个国家和地区的2000余家机构参会，3000余项高科技成果和创新项目寻求合作。在成果发布板块，本届论坛将推出28项重磅成果，包括国家级科技计划与报告、国际科技创新中心评估指数、中关村先行先试改革最新成效和原创性颠覆性硬科技成果等，还将签约一批国际科技合作项目，推出一批示范应用场景。在前沿大赛板块，今年将继续举办2022中关村国际前沿科技创新大赛，来自全球30余个国家和地区的2500余个拥有前沿技术的初创企业和创新团队参赛。

论坛期间，还将举办科技服务创新发展专场会、新型实体企业论坛、科学家硬科普演讲、科企专场发布等一系列配套活动。主会期外，常态化举办论坛活动，打造永不落幕的中关村论坛。

中关村论坛创办于2007年，经过多年发展，去年已正式成为面向全球科技创新交流合作的国家级平台。本届中关村论坛由科学技术部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和北京市人民政府共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经