据新华社北京11月18日电 （记者樊曦）记者18日从中国铁建股份有限公司了解到，历经四年研发，由中国铁建铁四院牵头承担的《基于北斗导航系统的铁路及航运领域应用技术研究》成功完成。该研究解决了我国铁路勘测完全依赖GPS的问题，可实现北斗系统全替代，是我国交通领域探索“中国方案”的一次突破创新。

据铁四院勘察院总工程师曹成度介绍，基于北斗导航系统的工程测量主要优势体现在卫星导航的自主可控。北斗导航技术可以通过地基增强来实现高精度定位，应用的范围比原来传统卫星导航更加广泛。

曹成度表示，智能勘测是铁路勘测行业的一项重大创新，将推动中国铁路行业技术进步和智能化转型，提高核心技术竞争力。

(责编：杨光宇、白宇)

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