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五部门：

进一步支持农民工就业创业

2022年11月19日06:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京11月18日电  （记者李婕）为稳定就业大局、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人力资源社会保障部、国家发展和改革委员会等五部门18日公布《关于进一步支持农民工就业创业的实施意见》，明确促进农民工及脱贫人口就业创业的五方面政策措施。

　　支持稳定农民工就业岗位，全面落实社保费缓缴、稳岗返还、留工培训补助、社会保险补贴等政策，重点支持农民工就业集中的建筑业、制造业、服务业企业渡过难关，组织暂时停工企业与用工短缺企业开展用工余缺调剂，保障好共享用工中劳动者权益。

　　引导农民工有序外出务工，探索组建区域劳务协作联盟，健全跨区域就业服务机制，在农民工及脱贫人口输出较多的市县、乡村和就业集中的地区合理设置就业服务站点，对组织农民工外出务工数量较多、成效较好的人力资源服务机构，按规定给予就业创业服务补助。

　　促进农民工就近就业创业，加快发展县域特色产业，提升县域就业承载力，大力实施以工代赈，尽可能增加劳务报酬发放规模，组建一批创业服务专家队伍，为返乡创业农民工提供专业化服务。

　　强化农民工就业服务保障，允许失业农民工在常住地、就业地、参保地进行失业登记，同等提供基本公共就业服务，支持有条件地区在农民工就业集中地区建立劳动维权咨询服务点，指导企业不得以年龄为由“一刀切”清退大龄农民工，为有就业需求的大龄农民工免费提供公共就业服务。

　　实施防止返贫就业攻坚行动，做好脱贫人口就业失业监测，实施优先就业帮扶，强化国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区倾斜支持，统筹用好现有各类乡村公益性岗位，不得在现有规定外另行设置年龄等不必要的限制条件，允许从事非全日制岗位人员同时从事其他灵活就业。

(责编：杨光宇、白宇)
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