本报北京11月18日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布的《2022年第三季度中国货币政策执行报告》显示，截至10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，有力补充了一批交通、能源、水利、市政、产业升级基础设施等领域重大项目的资本金。在各方共同努力下，政策性开发性金融工具有效支持基础设施建设，助力稳定宏观经济大盘。

为解决重大项目资本金到位难等问题，今年6月，人民银行支持国家开发银行、中国农业发展银行分别设立金融工具共3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥。8月，在第一批3000亿元金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度，并增加中国进出口银行作为金融工具支持银行。

报告显示，在政策性开发性金融工具着力解决重大项目资本金缺口问题的同时，配套融资也在积极跟进。相关部门鼓励政策性、开发性银行用好今年新增的8000亿元信贷额度，并引导商业银行通过银团贷款等方式同步跟进重大项目配套融资。目前各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元，有效满足项目建设的多元化融资需求。

从落地效果看，今年前10个月，基础设施投资同比增长8.7%，连续6个月增速加快；新开工项目计划总投资同比增长23.1%，连续2个月加快。未来随着金融工具支持的项目加快落地，将不断释放“扩投资、带就业、促消费”的综合效应。

报告称，下一步，人民银行将配合督促项目开工建设和加强要素保障，加快其他资本金到位，推进金融工具加快资金支付使用，支持项目配套融资衔接跟进，推动更多有效投资年内加速落地，巩固经济回稳向上态势。

(责编：杨光宇、白宇)

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