据新华社上海11月18日电 （记者王默玲）由长三角三省一市企业联合会共同发布的2022长三角百强企业排行榜近日出炉。长三角百强企业2021年营业收入达到18.9万亿元，同比增长约17.5%。

长三角百强企业2021年总体呈现稳步增长的发展态势。数据显示，除了营业收入实现同比增长外，长三角百强企业2021年纳税总额达到8389.4亿元，同比增长17.6％，研发投入2993.5亿元，同比增长近25％。

值得注意的是，长三角制造业企业在2021年表现较好。长三角制造业百强企业2021年营业收入、净利润、纳税总额等产出指标同步实现较快增长。其中，营业收入达到12.4万亿元，同比增长18.2％；净利润达到5183.3亿元，同比增长26.8％。

(责编：杨光宇、白宇)

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