本报北京11月18日电 （记者王俊岭）记者从商务部了解到，1—10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，同比增长17.4%。

从行业看，服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币，同比增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%；从来源地看，韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%（含通过自由港投资数据）；从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长12.4%、33.6%和26.9%。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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