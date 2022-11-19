本报记者 汪灵犀

金融机构林立的香港中环。

中新社记者 张 炜摄

粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点落地至今已满一周年。最近，粤港澳大湾区内各家金融机构纷纷公布一周年“成绩单”。数据显示，大湾区投资者表现出极高的热情，各类型银行均积极参与。业内人士预测，随着大湾区金融市场互联互通不断深化，投资额度、投资产品等进一步丰富，“跨境理财通”业务量会有更大规模增长。

业务规模稳步提升

一年来，“跨境理财通”运行平稳，业务规模、参与人数、试点银行数量均稳步提升。据中国人民银行深圳市中心支行相关负责人介绍，截至2022年10月19日，粤港澳大湾区内地试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户50167个，办理资金跨境汇划15.61亿元人民币。

按照投资主体身份，“跨境理财通”分为“南向通”和“北向通”。“南向通”指大湾区内地投资者在港澳销售银行开立个人投资账户，购买港澳销售银行销售的投资产品；“北向通”指港澳投资者在大湾区内地代销银行开立个人投资账户，购买内地代销银行销售的投资产品。数据显示，南北两个方向交易均较为活跃，港澳地区共14690位投资者通过深圳试点银行参与“北向通”，资金跨境汇划金额2.11亿元；内地共4734位投资者通过深圳试点银行参与“南向通”，资金跨境汇划金额3.29亿元。

同时，各类型银行均积极参与试点，抢抓发展机遇。6家国有银行为个人投资者开立账户15479个、办理资金汇划2.99亿元；7家全国性股份制银行为个人投资者开立账户2282个、办理资金汇划1.29亿元；9家外资银行为个人投资者开立账户1644个、办理资金汇划1.09亿元；2家城市商业银行及农村商业银行为个人投资者开立账户19个、办理资金汇划0.03亿元。

加大金融科技投入

为解决疫情环境下客户跨境往来不便的问题，试点银行纷纷在金融科技等方面加强投入，通过简化业务流程、利用数字化渠道等方式优化服务体验，推出多元化的产品。其中，中国银行香港和澳门分行推出近200只基金产品，涵盖人民币、美元、港元、欧元、英镑等多个币种；汇丰银行开立理财通账户超过600户，目前位列深圳外资银行首位；交通银行提供了涵盖存款、债券、公募基金等品类的逾百款投资产品。

在投资偏好上，汇丰中国深圳分行财富管理及私人银行部大湾区执行总监曾得昌分析认为，由于近期市场波动加剧，收益稳健成为“跨境理财通”投资者主要配置目标。“以前客户进门咨询都会问收益率，现在主要问是否保值。”曾得昌说，当前“跨境理财通”北向交易相对更活跃，参与人数和交易金额都高于南向投资，显示出收益稳健的人民币资产对港澳投资者的吸引力。曾得昌表示，希望未来能进一步拓宽“跨境理财通”的深度和广度，以更好匹配大湾区居民多元化的投资需求。

“‘跨境理财通’顺利推出一周年，是粤港澳大湾区金融领域在整合三地政策、系统、产品和服务优势方面的一次成功尝试，相信随着大湾区金融市场互联互通的进一步提升，‘跨境理财通’南北向的业务量会有更大规模增长。”渣打银行大湾区行政总裁林远栋表示。

发展机遇不容错过

作为中国经济最活跃、国际化程度最高的城市群之一，粤港澳大湾区已成为全球金融机构扩展业务的重要发力点。外资银行的高管们纷纷认为，“跨境理财通”带来了宝贵的发展机遇，让他们感受到中国对外开放的力度和决心，也更坚定了他们在粤港澳大湾区布局发展的信心。

花旗中国首席执行官、花旗银行（中国）有限公司行长林钰华认为，随着大湾区金融市场互联互通的不断深化，海外投资者进入中国市场获得了前所未有的便利，境内股票市场的对外开放也更趋多元。“在粤港澳大湾区，我们的试点业务总额近期超过165亿美元，完成交易数逾6.9万笔，惠及21家在大湾区内运营的本地及跨国企业客户。”林钰华说，为支持客户在中国的长期发展，花旗正加紧在本地广纳英才。

林远栋同样表示，渣打集团已将粤港澳大湾区业务定为战略重点，该集团投资4000万美元建设的渣打大湾区中心已于今年5月正式落成，业务、运营和创新等多个团队目前已入驻。他认为未来粤港澳大湾区发展的重点是，以创新为基础，通过人才与科技的配合，促进粤、港、澳三方在跨境金融方面的合作及人才交流，同时助推经济高质量的发展。

“‘跨境理财通’为人民币国际化探索了新路径，接下来要推动该业务进一步做大做实，以此推进内地与港澳金融市场全方位的互联互通，以更高水平的对外开放促进大湾区经济的高质量发展。”中国人民银行深圳市中心支行有关负责人说。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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