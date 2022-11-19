原标题：让绿色成为高质量发展的底色

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，习近平总书记先后三次主持召开长江经济带发展座谈会，强调深入践行“绿水青山就是金山银山”科学理念，要求认真落实“共抓大保护、不搞大开发”方针，走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

湖南省地处长江经济带腹地，素有“三湘四水”之称。“四水”之一的资江，自南而北注入洞庭湖，是长江的主要支流之一。位于资江上游的邵阳市，境内溪河密布，既是长江经济带的重要城市，又是长江生态系统的重要组成部分。党的十八大以来，在习近平生态文明思想引领下，邵阳坚决践行“绿水青山就是金山银山”理念，切实扛牢“守护好一江碧水”政治责任，扎实部署蓝天、碧水、净土三大保卫战和七大标志性重大战役，积极推动突出生态环境问题整改，深入推进生态文明体制改革，全力服务经济社会高质量发展，全市生态环境质量明显改善，群众幸福感显著增强，绿色正在成为高质量发展的鲜明底色。

以绿色发展为引领，营造生态文明浓厚氛围。绿色发展是实现长远发展、可持续发展的关键之举。在邵阳推进绿色发展的过程中，首要任务就是在全市人民心中牢固树立起绿色发展理念，引导人们尊重自然、顺应自然、保护自然，增强全民的节约意识、环保意识、生态意识，营造人人、事事、时时崇尚生态文明的良好氛围。

以人民至上为根本，增进生态文明民生福祉。良好生态环境是最公平的公共产品，也是最普惠的民生福祉。满足人民日益增长的美好生活需要，不仅要创造更多物质财富和精神财富，也要提供更多优质生态产品。邵阳在推进绿色发展的过程中，坚持人民至上，把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，立体实施“蓝天保卫战”“碧水保卫战”“净土保卫战”等行动，保证“米袋子”“菜篮子”“水缸子”安全，让良好生态环境成为美好生活的增长点，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障，也更可持续。相关问卷调查显示：2022年，邵阳公众生态环境满意率达93.53%。

以改革创新为动力，筑牢生态文明科技支撑。当前，生态文明建设面临日益严峻的环境污染，需要依靠更多更好的科技创新，助力建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。邵阳坚持以科技创新助力绿色发展，推动工业废弃物治理、污水治理、重金属污染风险防控、数字环保、绿色交通体系等改造升级，初步建立起市、县两级大气、水、土壤等主要环境要素监测网络。自2020年起，该市对全部51家年度重点排污单位实施在线监控，联网率、传输率均达100%。科技的赋能，为邵阳的生态文明建设筑起一道可靠的安全屏障。

以体制机制为保障，构建生态文明制度体系。生态文明制度体系在生态文明建设中有着根本性、全局性和长远性意义。邵阳立足实际、着眼长远，不断深化生态文明体制机制改革，加大地方立法力度，织密、扎牢生态保护制度网络，创新环境监管体制，建立起全链条、全方位和全环节的生态环保责任体系。一系列生态环境保护规章制度及举措的出台、实施，在筑牢、夯实生态文明制度建设基础的同时，也进一步提高了生态环境治理体系和治理能力的现代化水平。

邵阳的生态之变，是党的十八大以来长江经济带生态文明建设成效的一个鲜明缩影，更是习近平生态文明思想的认识论、方法论和实践论在长江经济带的生动演绎，值得深入思考与总结。生态文明建设是一项系统工程，需要从政府规划、法治保障、科技支撑和社会行动等多方面共同发力，合力推进。一方面，只有通过科学的认识论指导正确的政绩观，才能以正确的政绩观激励有效的生态文明建设伟大实践；另一方面，科学的实践论是抓手，在实践的过程中，要以重点突破带动整体推进，有效防范和坚决遏制各类生态环境问题，持续改善生态环境整体质量。

从邵阳的生态之变，我们可以看到长江经济带高质量发展的希望和力量。过去10年，邵阳交出了一份令群众满意的“绿色答卷”。未来，邵阳将继续坚定不移地走生态优先、绿色发展之路，全方位筑牢长江经济带腹地的生态安全屏障。（作者：曹健华，系中共湖南省委党校〔湖南行政学院〕常务副校〔院〕长、湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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