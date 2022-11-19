原标题：看！万物和谐共生的故事在这里上演

南山国家公园内，喜欢热闹的白颈长尾雉呼朋引伴来相聚，习惯独处的黑熊不受打扰地自在觅食；黄桑国家级自然保护区中，红腹锦鸡悠然地散着步，白鹇则警觉地引颈四顾；世界自然遗产地崀山上，“丹霞瑰宝”风光旖旎，猕猴在峭壁间跳跃攀缘……这一幕幕万物和谐共生的生动图景，竞相上演于长江流域的重要生态屏障、三湘大地之上的湖南省邵阳市。

党的十八大以来，邵阳坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，一张蓝图绘到底，全力推进生态文明建设，让美好生态环境为群众带来更多获得感和幸福感。

宣战污染，天蓝水清成常态

“三湘四水”之一的资江，一路自西向东流入邵阳城区，到了双清公园亭外亭处，突然来了一个九十度急转弯，折而向北。一江碧水绕城区，在此形成了一个宽阔的转弯深潭，吸引着众多摄影爱好者蹲守岸边，乐此不疲地捕捉水鸟嬉戏的精彩瞬间。

近年来，鸳鸯、小鷿鷈、野鸭等水鸟相继在资江水面安家。“蓝天白云，清水绿树，水鸟在河面悠闲觅食或贴水飞翔，那画面美得让人心醉！”新华书店邵阳分公司退休干部易江石告诉记者，不论春夏秋冬，他风雨无阻，每天都要背着相机来“打卡”。

谁能想到，昔日的邵阳曾经是另外一番景象：由于粗放无序的发展以及对自然资源的过度开发利用，生态环境一度恶化，雾霾天气频现、黑臭水体难闻，甚至天空中不见麻雀飞过、河流里难觅鱼虾踪影。

痛定思痛，是时候改变了！借助中央生态环保督察及“回头看”、湖南省环保督察反馈问题整改的东风，邵阳向污染宣战，高标准、严要求持续推进整改效果。一方面，打好蓝天、碧水、净土保卫战，改善生态环境质量；另一方面，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，把民生扛在肩、揣在心，全市生态文明建设迎来一次攻坚克难的“全面体检”和“深度治疗”。

——加强工业废弃物治理，建设绿色交通体系。5家水泥熟料生产企业全面完成烟气治理升级改造，142家烧结砖厂全部安装脱硫除尘设备，先后投入新能源公交车1546辆。

——重拳出击重金属污染现象。完成重金属行业落后产能淘汰项目15个，解决历史遗留问题15个，完成重金属污染治理专项资金支持项目36个。

——重点整治污水处理排放。2021年6月底，洋溪桥、江北及红旗渠三个污水处理厂完成提标改造，出水排放标准提升至一级A标准，部分指标优于国家一级A标准。

——积极开展重点流域水环境综合整治行动，首创“一河一警长”机制。完成包括枫江溪在内的6条黑臭水体治理，关闭水源保护区内采砂场30余个，清理一二级饮用水保护区内“僵尸船”200余艘；设立市县乡村四级河道警长2908名，覆盖全市所有河道……

2016年以来，邵阳共查处各类环境信访举报投诉11217起，法定期限内办结率100%，已办结的信访件回复回访率100%，满意率在90%以上，解决了一大批突出生态环境问题。2020年，邵阳交办重点生态环境问题整改办结率为97.3%，名列湖南省第一。2022年，邵阳的公众生态环境满意率达93.53%，人民群众的生态环境获得感、幸福感持续增强。

科技赋能，生态环保有作为

不好！一群孩子误入景区珍稀野生植物保护点！

2022年10月6日，邵阳市生态环境局的工作人员通过监控视频发现了这危险的一幕。事发地自然环境复杂，孩子面临一定危险，也可能给附近的珍稀野生植物带来伤害。监控人员立即启动响应机制，景区工作人员接到信息后，3分钟内赶到现场，及时排除了这起社会和环境隐患。

“在邵阳，环境保护基础设施被纳入‘智慧城市’管理范围，并与公安‘天网’全部联网。通过监控中心，我们可以实时观测全市城乡的环境保护问题。”邵阳市生态环境局党组成员、总工程师李一介绍。

科技赋能，让邵阳的生态文明建设有了一道安全可靠的屏障。如今，邵阳已经初步建立起市、县两级大气、水、土壤等主要环境要素监测网络。从2020年起，邵阳对全市51家年度重点排污单位实施在线监控，联网率、传输率均达100%。全市核定地表水环境质量监测断面（点位）52个，完成长江经济带14个地表水水质自动监测站建设、13个土壤环境监测点位设置，并按要求有效开展监测。

今年8月，邵阳市北塔区陈家桥现代农业综合产业园频繁响起土壤湿度警报——原来，由于持续干旱，产业园内的蔬菜处于严重“饥渴”状态。获知警报后，产业园的生产机构立即启动应急措施，钻出一座蔬菜灌溉专业井，确保每天都能为当地保供9吨以上的新鲜蔬菜。

近10年来，在科技手段的助力下，邵阳高度重视生态功能区建设，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，交出了一份精彩答卷：目前，该市已有包括城步在内的7个县被列入国家或省重点生态功能区；2020年，新宁县被生态环境部授予“第四批国家生态文明建设示范县”称号，绥宁县被授予“湖南省生态文明建设示范县”称号；湖南南山国家公园体制试点顺利通过国家林草局组织的第三方机构综合评估验收。

群众参与，“邵阳滩主”成美谈

在邵阳，每天清晨和傍晚，总会有一群“红马甲”活跃在城区的资江和邵水两岸。除了捡拾垃圾，他们还时常提醒垂钓者和锻炼身体的市民：“请把垃圾带走，保护河滩环境。”这些“红马甲”，正是邵阳特有的“邵阳滩主”。

此前，在开展巡河护河行动时，邵阳市生态环境保护志愿者联合会的工作人员发现，古城邵阳（地处资江和邵水交汇处）在守护水美岸清方面还存在一些亟待解决的问题。为了更好地守护母亲河，2021年5月，该联合会创新推出“邵阳滩主”制度，即以各大桥梁为界，将资江、邵水城区地段划分为27个相对独立的网格，动员协会骨干成员自愿认领，担负起保持“滩位”良好面貌的责任。其间，各个“滩主”还自掏腰包，在当地环境、河道、市政等管理部门的指导和支持下，制作和竖立起醒目的“滩位”标志牌。

一年多来，“邵阳滩主”们坚持利用业余时间和节假日，到各自“摊位”捡拾垃圾，并针对河岸倾倒、河滩种菜、偷排污水、私建围挡、随意野泳等河流管理的“顽瘴痼疾”开展“随手拍”活动，有效形成了全民保卫“母亲河”的良好局面。

朱加援和杨润君夫妇经常带着3岁的小孙子参加净河护滩行动，如今，小孙子已经成为年龄最小的“邵阳滩主”；出租车司机简波雄携妻子王亚平和一双儿女，常年用心地维护责任区域的环境卫生和生活秩序，在“邵阳滩主”中堪称楷模……随着净河护滩活动的深入开展，“邵阳滩主”中相继涌现出一大批“夫妻档”“兄弟连”“父子兵”“姐妹花”“祖孙军”“邻居队”和“同学族”，传为美谈。

今年5月27日，“邵阳滩主”净河护滩志愿服务项目获评环境保护湖南省“十佳公众参与案例”。“想不到，我们‘邵阳滩主’果真‘摊’上为子孙后代谋福祉这件大事了！”邵阳市生态环境保护志愿者联合会会长李志明感慨。

据悉，邵阳市现有登记在册的环保公益组织100多家，成员30000余人。他们与专业环境保护工作者携手并进、互为补充，发展壮大为一支不可小觑的环保力量。（本报记者 禹爱华 龙军 本报通讯员 袁光宇）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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