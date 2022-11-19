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铁路新规发布：购买儿童火车票增加年龄条件

2022年11月19日08:36 | 来源：新华网
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原标题：铁路新规发布：购买儿童火车票增加年龄条件

　　新华社北京11月18日电（记者叶昊鸣、樊曦）交通运输部日前公布新版《铁路旅客运输规程》，明确对购买儿童火车票标准增加年龄条件。

　　长期以来，铁路儿童票划分一直按身高标准。随着经济社会的发展，儿童身高超高的情况愈发常见，单纯以身高作为儿童优惠票的标准难以切实保障儿童旅客享受出行优惠。新版《铁路旅客运输规程》规定，实行车票实名制的，年满6周岁且未满14周岁的儿童应当购买儿童优惠票；年满14周岁的儿童，应当购买全价票。每一名持票成年人旅客可以免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。未实行车票实名制的，身高1.2米且不足1.5米的儿童应当购买儿童优惠票；身高达到1.5米的儿童，应当购买全价票。每一名持票成年人旅客可以免费携带一名身高未达到1.2米且不单独占用席位的儿童乘车；超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

　　围绕优化旅客的乘车和行李运输环节体验，保障旅客高效出行、便捷出行、安全出行方面，新版《铁路旅客运输规程》规定，铁路运输企业要为现役军人、残疾军人、烈士遗属、消防救援人员、老幼病残孕旅客等提供优先购票、优先乘车等服务。

　　在车票改签与退票方面，新版《铁路旅客运输规程》明确，因铁路运输企业原因或者自然灾害等其他不能正常运输情形导致旅客不能按车票记载的时间、车次、车厢号、席别和席位号乘车时，铁路运输企业应当按照旅客的要求办理退票或者改由其他车次或者席位运送旅客。重新安排的席位票价高于原票价时，超过部分不予补收；低于原票价时，应当退还票价差额。旅客办理退票、申请退款后，铁路运输企业应当在7个工作日内办理完成退款手续。

　　新版《铁路旅客运输规程》将于2023年1月1日起实施。

(责编：乔业琼、李楠桦)
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