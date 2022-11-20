据农业农村部最新农情调度，截至目前，全国秋粮已收获12.7亿亩，完成97.6%，进度同比相当。除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他农作物收获已结束。

这两天，福建省闽侯县14000亩晚稻迎来收获。今年这里的晚稻生长后期遭遇旱情，当地及时协调水利、电力、国土等部门，开辟水源，引水灌溉，确保晚稻丰产丰收。

福建省闽侯县鸿尾村种粮大户 叶世杯：我今年总共种了水稻400多亩，今年碰到了干旱，干旱的时候还好政府支持我们种地，帮我们抽水，抽水抽得比较及时，产量都增产了。

前不久，地处河套地区的内蒙古巴彦淖尔的40000亩晚熟糯玉米喜获丰收，平均亩产达到1300—1500斤。为了助农增收，当地还建成智能化冰鲜库，糯玉米从采收到加工处理，全部采用3小时锁鲜工艺，确保在最短时间内进行生产加工、包装和入库存储。

内蒙古巴彦淖尔市某农业科技有限公司负责人 张玉峰：我们还和农民签订订单，从播种到收获，免费提供全程技术服务，总共能带动周边一万多农民，人均年增收6000多元。

最新农情调度：冬小麦冬油菜播种超98%

农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国冬小麦、冬油菜播种均已超过98%。各主产区加强田间管理，打好冬季粮油作物丰产基础。

初冬时节，在河南驻马店，1190多万亩冬小麦已经出苗，农技人员根据苗情、墒情具体情况，分析判断今年冬小麦田间杂草比较多，可能会对小麦生长造成一定影响。当地组织多名农技人员深入田间地头，利用大型喷雾机，实施除草作业。

河南省驻马店市驿城区魏庄村种粮大户 魏大强：趁杂草苗小，提前防治，减少小麦养分损耗，确保小麦苗齐苗壮、安全过冬。

今年，河南省淮滨县近一万亩冬小麦全部托管给当地的农业公司，托管公司提供从播种、施肥、管理到收获的“一条龙”作业服务。

河南省淮滨县农业农村局高级农艺师 刘学强：土地托管有效解决了一家一户分散种植和农村劳动力不足问题，有利于农业生产技术集约化，劳动过程机械化，生产经营专业化。

抢抓有利时机 稳定秋种面积

眼下，各地正抢抓有利时机，采取多项措施，扎实推进秋种工作。

今年10月至11月，安徽全省降水量偏少，对冬小麦生长造成不利影响。为此，安徽抢抓近几天南下冷空气带来的有利气象条件，派出增雨飞机执行增雨作业。

安徽省肥西县种粮大户 金仕庆：这场雨下得太及时了，有利于小麦的生长。

今年，江西省万载县落实粮油生产党政同责，将油菜生产列入乡村振兴和乡镇重点工作考核，把面积任务落实到乡、到村、到户、到田。全县筹措资金480万元，免费发放油菜种子1.2万公斤，并对农民种植油菜予以补贴，全县油菜种植面积比上年增加1.4万亩。

江西省万载县农业技术推广服务中心高级农艺师 唐秋根：我们安排17个生产技术服务组，深入田间地头帮助农民及时清沟培土，保持土壤墒情，提高油菜根系活力，培育壮苗越冬。

在南昌新建区，18万亩油菜已破土而出，广大农户抢抓有利时机，开展清沟培土、追肥提苗等工作，保持土壤墒情适宜，提高根系活力。

江西省南昌市新建区石埠镇种粮大户 谢云生：撒化肥前要灌一次水，让土壤更好地吸收化肥，让油菜长得更好，明年争取有个好收成。

(责编：王震、陈键)

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