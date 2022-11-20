2022中国汽车安全大会今天（20日）开幕。根据近年来我国道路交通事故的新特点，中国汽车技术研究中心公布了多项复杂性较高的汽车安全碰撞试验项目。

在模拟多车交通碰撞事故中，三台测试车辆分别以每小时50公里的速度发生了正面碰撞、追尾等多车碰撞，这个试验主要考核测试车辆在连环交通事故中，对车内乘员的保护效果。

二次碰撞试验是模拟一台车经过两次连续碰撞后，对车身的全方位安全考核。测试车辆的侧面先被高速撞击后，尾部再受到追尾。专家指出，二次事故相比较第一次事故，造成的伤害更为严重。

货车压顶试验考核的是整个车身结构的安全性。试验中，这辆总重量为27吨的重载货车，在行驶过程中发生侧翻并压至测试车辆顶部，可以看到，被压车辆的驾驶舱无明显变形，为乘员提供了足够生存空间。

中国汽车技术研究中心首席专家 孟宪明：为什么要做这些复杂程度高的碰撞试验呢？因为车身的强度至关重要，它与车辆的安全性息息相关。随着国家对新材料、新技术、新工艺的应用，车身结构也出现了钢铝混合、多材料混合等新产品，这些新工艺的应用一方面降低了车身重量，另外一方面车身强度会更高。

记者了解到，大会期间还对数十款汽车车身的材料、工艺、结构等维度进行综合评价，并发布消费者关注的评价结果。

针对电安全 增加新能源汽车碰撞试验内容

随着我国新能源汽车保有量迅速增长，新能源汽车的电安全表现尤为重要，中国汽车技术研究中心也有针对性地增加了多项严苛的试验内容。

在高速追尾试验中，主要考核车辆的电安全保护功能及第三排吸能空间的优化结构。

在翻滚跌落试验中，测试车辆以每小时60公里的速度冲上单边桥后，发生翻滚跌落，位于电动汽车底部的动力电池在翻滚过程中对车辆顶部施加了额外压力，这对车辆的电安全提出了更严苛的要求。

涉水托底试验，电动汽车在积水道路行驶并跌入30厘米深的水坑中，底部电池包先后与地面及水中壁障发生两次磕碰，这对车辆的电安全及电池包防水性能提出更高要求。

在侧面柱碰撞试验中，考核的是车辆因失控撞向树木、电线杆等柱状物，电池包是否容易产生变形，电解质是否发生泄漏而引发起火。

中国汽车技术研究中心首席专家 孟宪明：我国的新能源汽车的碰撞试验是不断完善的，核心是考核电的安全，不管通过怎样的试验，碰撞后高压系统断电，电解液无泄漏，电池包无位移、无起火、无爆炸将成为电动汽车重点安全考核指标。

(责编：王震、陈键)

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